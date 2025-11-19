Кирил Петков се яви в съда по делото за ареста на Борисов

Бившият съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков се яви в Софийския градски съд на заседание по делото за длъжностни престъпления, което се води срещу него.

Софийският градски съд (СГС) обяви за днес заседание по делото като на него се очакваше да бъдат разпитани полицейските служители и бивши началници в Главна дирекция "Национална полиция", които, според обвинителния акт, са били извикани от Кирил Петков в кабинета му в Министерския съвет и от които е било изискано да се пристъпи към ареста на Бойко Борисов, бившия финансов министър Владислав Горанов и пиарката на партия ГЕРБ Севделина Арнаудова.

Софийският градски съд обаче отложи за 27 януари 2026 г. съдебния процес. Причината е, че адвокатът на Петков Ина Лулчева поиска всички материали и документи от досъдебното производство, за да се запознае цялостно с тях, след което те да бъдат приобщени към материалите по делото.

До днешното съдебно заседание те не ѝ бяха предоставени заради големия обем от 48 тома. Съдът удовлетвори молбата на защитата за предоставяне на материалите по делото. „Ако е възможно, това да стане в максимално кратък срок", заяви прокурорът по делото Ангел Кънев. Последният стана известен като обвинител по делата срещу Васил Божков. Наскоро той стана и зам.градски прокурор.

Прокуратурата твърди, че Кирил Петков е превишил властта си на министър-председател, като разпоредил на началник и на зам.-началник на отдел "Разследване и методическо ръководство по разследването" на националната полиция, както и на главен разследващ полицай в отдела. Тогавашният лидер на ПП им е наредил да образуват веднага досъдебно производство в нарушение на закона, без да имат правомощия, както и производството да започне с първо действие по разследването с разпит на самия Петков в качеството на свидетел, без да са налице основания за това.

Държавното обвинение твърди, че нарушение на закона е и негово нареждане на полицаите да извършат претърсване и изземване в тъмната част на денонощието в жилищата на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова без предварително разрешение на съда, без да има основания за неотложност и без тези действия да са единствена възможност за събиране и запазване на доказателства.

Петков е обвинен и за това, че като премиер е превишил властта си, като е разпоредил на шефовете на националната полиция "да наредят на подчинените им полицейски органи да задържат за срок до 24 часа по реда на Закона за МВР Борисов, Горанов и Арнаудова". Така той има за цел да "причини на тримата вреда, изразяваща се в уронване на престижа и доброто им име в обществото" и от това били "настъпили значителни вредни последици за държавата - уронване на престижа на изпълнителната власт", твърди прокуратурата.

Самото разследване, по което тримата бяха задържани, беше прекратено безславно от самата прокуратура, която изначално обяви действията на МВР за незаконни.

Срещу Петков има и второ дело, по което той също вече е подсъдим. По него бившият лидер на ПП и съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов за опит за принуда на бившия министър на електронното управление от кабинета "Денков" Александър Йоловски.