Борисов плаши "Величие" с живота

05 Дек. 2025Обновена
Величие остави тази картина пред дома на Бойко Борисов
"Комшиите се възмущават вече, но виждам, че другите партии си мълчат", заяви експремиерът и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов след като снощи над 200 привърженици на "Величие" протестираха пред дома му в Банкя. 

"Животът е такъв, колело, ще дойде време да ходят пред техните къщи. Не аз, други, защото аз съм потърпевш и знам колко е лошо. Но тази мода ще им се върне от живота. Пак повтарям - не от мен. Да не напишете "Борисов ги плаши", заяви лидерът на ГЕРБ.

Хората от "Величие" отидоха в Банкя след като по-рано през деня бяха пред Съдебната палата в София, където Софийският апелативен съд гледа мерките за неотклонение на седемте обвиняеми по делото "Исторически парк".

Симпатизантите на "Величие" оставиха пред къщата на лидера на ГЕРБ картина, която по думите им изобразява "партия Мафия", една червена роза и бял плик. Те скандираха "Тръгнете си с мир".

Седем активисти на партията - Анатоли Савов, Николай Хитов, Пламен Кънчев, Бисер Сивков, Живко Вълчанов, Емил Ефтимов и Николай Куцаров, бяха задържани и обвинени за участие в престъпна група за длъжностно присвояване, пране на пари и измами, свързани с "Исторически парк" в село Неофит Рилски. От тях Николай Хитов беше освободен под парична гаранция, а Емил Ефтимов беше пуснат на свобода без никаква мярка. 

 

