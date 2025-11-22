Медия без
Борисов наредил на ГЕРБ в ОИК-Варна да не гласува срещу кмета Коцев

22 Ноем. 2025Обновена
Борисов бил срещу отстраняването на Благомир Коцев като кмет
БГНЕС
Борисов бил срещу отстраняването на Благомир Коцев като кмет

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е поискал представителите на партията в Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна да гласуват против свалянето на кмета Благомир Коцев, съобщили от партията за NOVA тв и БНТ. Мотивът на Борисов бил, че не желае служебни победи. Когато започнаха гражданските протести срещу ареста на Коцев, Борисов заяви, че и той е против кметът на Варна да бъде държан в ареста. Коцев бе задържан на 8 юли, когато Борисов съобщаваше, че България ще влезе в Еврозоната и точно тогава пиарката му подаде бележка, с която му съобщаваше за ареста на Коцев. На нея пишеше „КПК арестува Благомир Коцев, кмет на Варна. Приключвай!“. После Борисов нарече този случай "лъжичка катран в кацата с мед". 

Без гласовете на членовете на ГЕРБ в ОИК не може да се постигне мнозинство за прекратяване на кметските пълномощия на Благомир Коцев. 

Изпълнителната комисия на ГЕРБ даде брифинг в централата в София надвечер. 

"Квотата на ГЕРБ в ОИК-Варна е от 8 души, а целият състав е от 18 души", съобщи Тома Биков, цитиран от БГНЕС. "Квотата на ГЕРБ в случая е блокираща, без нашите гласове не може да се вземе решение за свалянето на кмета на Варна. Ако има някакви проблеми, подобни решения трябва да се взимат от съда, а не от наши представители", допълни Биков. По думите му от ГЕРБ не желаят някой да каже, че "управляват Варна през задния вход". "От партийна гледна точка е по-добре да се явим на избори, защото Варна се управлява зле", каза още той. 

"Ако съдебната власт реши, че Благомир Коцев е нарушил закона - за което има много подозрения, нека да стане по този начин. Не искаме да бъдем въвличани в политически спорове и смяна на властта в един от най-големите градове на България. Не трябва да се допуска подмяна на демократичния избор на хората", заяви Владислав Горанов. "Нека Коцев е кмет на Варна - всеки народ си заслужава управлението, ако варненци са доволни от него, нека го избират; ние няма да заложим нито капка от нашия политически авторитет", декларира Горанов, вкаран от САЩ в списъка "Магнитски" като корумпиран политик.

Комисията ще заседава утре - 23 ноември, в спортната зала в  града. Тя ще обсъжда три сигнала срещу арестувания Благомир Коцев. Заседанието бе насрочено късно вечерта в петък, което даде повод на ПП да твърди, че свикването на комисията е незаконно. Направено е по спешност, след като председателят на ОИК-Варна разбрал от подадено заявление, че една от представителките на ПП-ДБ ще отсъства през уикенда.

Но председателят на комисията Велин Жеков (ГЕРБ) разпространи официална позиция, в която определят твърденията на ПП като неверни. В позицията се казва, че съобщението за заседанието е публикувано на сайта на комисията. То е съобразено изцяло със сроковете, предвидени в Изборния кодекс, и затова се провеждло в неделя.

Всички членове на ОИК са поканени своевременно. Уведомен е и адвокатът на Благомир Коцев, като в комисията е получена обратна разписка от кмета, която удостоверява, че той е запознат с цялата документация по извършената от ОИК проверка.

В съобщението се уточнява, че работата на комисията няма нищо общо с наказателното дело срещу Благомир Коцев, нито с гледането на мярката му за неотклонение, насрочено за 27 ноември. Производството пред комисията разглежда различен тип въпроси и се провежда независимо дали човекът, за когото се отнася, е задържан под стража, или е на свобода, се казва в съобщението. 

ПП призовава симпатизантите си утре да протестират пред спортната зала. Ивайло Мирчев, съпредседател на ДБ, коментира пред БНТ: "Хубавото от цялото това нещо е, че лъсна истинското желание на това мероприятие, и то е Благомир Коцев да бъде отстранен като кмет. Това, което ние искаме, е справедливост. Ако някой е грешил, нека той да получи справедлив съд и така трябва да бъде. Нека обаче да отиде при семейството си, защото да го държиш в карцера с болни хора в студа, не е най-цивилизованото отношение. Нямам никакво съмнение, че зад това нещо стои управляващият дует Бойко Борисов - Делян Пеевски. И целта е да се отиде във Варна на избори. Това, което обаче те не знаят, че ние ще им дадем отпор."

