Борисов наредил на ГЕРБ в ОИК-Варна да не гласува срещу кмета Коцев

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е поискал представителите на партията в Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна да гласуват против свалянето на кмета Благомир Коцев, съобщили от партията за NOVA тв и БНТ. Мотивът на Борисов бил, че не желае служебни победи. Когато започнаха гражданските протести срещу ареста на Коцев, Борисов заяви, че и той е против кметът на Варна да бъде държан в ареста. Коцев бе задържан на 8 юли, когато Борисов съобщаваше, че България ще влезе в Еврозоната и точно тогава пиарката му подаде бележка, с която му съобщаваше за ареста на Коцев. На нея пишеше „КПК арестува Благомир Коцев, кмет на Варна. Приключвай!“. После Борисов нарече този случай "лъжичка катран в кацата с мед".

Без гласовете на членовете на ГЕРБ в ОИК не може да се постигне мнозинство за прекратяване на кметските пълномощия на Благомир Коцев.

Изпълнителната комисия на ГЕРБ даде брифинг в централата в София надвечер.

"Квотата на ГЕРБ в ОИК-Варна е от 8 души, а целият състав е от 18 души", съобщи Тома Биков, цитиран от БГНЕС. "Квотата на ГЕРБ в случая е блокираща, без нашите гласове не може да се вземе решение за свалянето на кмета на Варна. Ако има някакви проблеми, подобни решения трябва да се взимат от съда, а не от наши представители", допълни Биков. По думите му от ГЕРБ не желаят някой да каже, че "управляват Варна през задния вход". "От партийна гледна точка е по-добре да се явим на избори, защото Варна се управлява зле", каза още той.

"Ако съдебната власт реши, че Благомир Коцев е нарушил закона - за което има много подозрения, нека да стане по този начин. Не искаме да бъдем въвличани в политически спорове и смяна на властта в един от най-големите градове на България. Не трябва да се допуска подмяна на демократичния избор на хората", заяви Владислав Горанов. "Нека Коцев е кмет на Варна - всеки народ си заслужава управлението, ако варненци са доволни от него, нека го избират; ние няма да заложим нито капка от нашия политически авторитет", декларира Горанов, вкаран от САЩ в списъка "Магнитски" като корумпиран политик.

Комисията ще заседава утре - 23 ноември, в спортната зала в града. Тя ще обсъжда три сигнала срещу арестувания Благомир Коцев. Заседанието бе насрочено късно вечерта в петък, което даде повод на ПП да твърди, че свикването на комисията е незаконно. Направено е по спешност, след като председателят на ОИК-Варна разбрал от подадено заявление, че една от представителките на ПП-ДБ ще отсъства през уикенда.

Но председателят на комисията Велин Жеков (ГЕРБ) разпространи официална позиция, в която определят твърденията на ПП като неверни. В позицията се казва, че съобщението за заседанието е публикувано на сайта на комисията. То е съобразено изцяло със сроковете, предвидени в Изборния кодекс, и затова се провеждло в неделя.

Всички членове на ОИК са поканени своевременно. Уведомен е и адвокатът на Благомир Коцев, като в комисията е получена обратна разписка от кмета, която удостоверява, че той е запознат с цялата документация по извършената от ОИК проверка.

В съобщението се уточнява, че работата на комисията няма нищо общо с наказателното дело срещу Благомир Коцев, нито с гледането на мярката му за неотклонение, насрочено за 27 ноември. Производството пред комисията разглежда различен тип въпроси и се провежда независимо дали човекът, за когото се отнася, е задържан под стража, или е на свобода, се казва в съобщението.

ПП призовава симпатизантите си утре да протестират пред спортната зала. Ивайло Мирчев, съпредседател на ДБ, коментира пред БНТ: "Хубавото от цялото това нещо е, че лъсна истинското желание на това мероприятие, и то е Благомир Коцев да бъде отстранен като кмет. Това, което ние искаме, е справедливост. Ако някой е грешил, нека той да получи справедлив съд и така трябва да бъде. Нека обаче да отиде при семейството си, защото да го държиш в карцера с болни хора в студа, не е най-цивилизованото отношение. Нямам никакво съмнение, че зад това нещо стои управляващият дует Бойко Борисов - Делян Пеевски. И целта е да се отиде във Варна на избори. Това, което обаче те не знаят, че ние ще им дадем отпор."