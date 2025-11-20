Половин милион пенсионери ще получат 120 лв. надбавки за Коледа

Предлагаме коледните надбавки да са 120 лева. Това обяви лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов тази сутрин пред парламентарните журналисти, уточнявайки, че парите ще са за пенсиите до прага на бедност, а предложението на ГЕРБ ще бъде обсъдено с коалиционните партньори. По думите му, идеята му дошла, след като гледал телевизионен репортаж за "една баба, която много прочувствено разказа за своите проблеми".

След това изявление на Борисов Делян Пеевски побърза да каже, че го подкрепя. Малко по-късно Деница Сачева от ГЕРБ обяви, че т.нар. Съвет за съвместно управление е решил, че пенсионерите, които попадат под линията на бедност, ще получат по 120 лв. коледни надбавки и че това ще струва 64 млн. лева. Отнася се до 530 000 души. На въпрос откъде ще вземе тази сума, Сачева отговори, че има откъде, а освен това депутатите от ДПС Ново начало щели да дарят запатите си на НОИ, както вече обещаха.

Преди дни лидерът на "ДПС Ново Начало" Делян Пеевски поиска от финансовия министър 110 лв. коледно плащане за пенсионерите, които са под линията на бедност. Пеевски триумфално съобщи, че депутатите от неговата парламентарна група и кметовете на ДПС ще дарят декемврийската си заплата. Лидерът на ПП-ДБ Асен Василев изчисли, че с тези дарения пенсионерите ще получат десетина стотинки. Ако обаче Пеевски се откаже от охраната си от НСО, която струва 1 милион, всеки пенсионер може да получи 1 лев, обясни Василев.

Вчера Деница Сачева прати писмо на социалния министър Борислав Гуцанов, в което поиска след анализ министърът да предложи "конкретни законодателни решения за създаване на нов вид подпомагане/добавка за лица и семейства два пъти годишно преди най-светлите празници, при отчитане на всички подоходни и имуществени критерии на лицата".

Игра на мерки

Борисов се изказа одобрително за идеята на Пеевски да се закрие правителственият авиоотряд, така че да се спестят разходи на държавата. "Това е една хубава дясна мярка", смята лидерът на ГЕРБ-СДС.

Той заяви, че увеличението на данък дивидент, което предвиждат управляващите, е било договорено "още преди няколко години" и тогава работодателите са били съгласни с такава мярка. Що се отнася до осигуровките, Борисов посочи, че правителството е длъжно да продължи досегашната политика за увеличаване на пенсиите.

Интересна забележка направи той, когато репортер го попита за предвижданото увеличение на заплатите в Комисията за противодействие на корупцията. "Аз мисля, че тя няма да похарчи тези пари", коментира Борисов, но отказа да уточни дали това означава, че очаква органът да бъде разпуснат.

Малко по-късно Пеевски обяви пълното си одобрение за позицията на Борисов. "Изключително съм доволен и благодаря на г-н Борисов за подкрепата за авиоотряда. Изключително добро решение, много съм доволен и от министъра. Браво!", каза водачът на "ДПС Ново начало" пред журналисти.

ОПРАВДАНИЕ

На журналистически въпроси за бившия директор на МВР в Пазарджик, който беше отстранен от поста си, само за да стане съветник на вътрешния министър Даниел Митов, Борисов отговори като напълно оправда полицейския шеф.

"Даниел Митов и главният секретар (на МВР - бел.ред.) направиха много обстойна проверка. Този директор няма смисъл да бъде съсипван, защото се е справил със задачите си, такива каквито са били по закон", посочи водачът на ГЕРБ-СДС. После направи неясен намек за политическите си опоненти: "Видях какво Бойко Рашков и другите са правили по ромските махали - огромната подкрепа, която ПП са получили и разочарованието от ГЕРБ в ромските махали заради еврозоната."