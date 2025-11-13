Борисов си призна, че е бил ятак на Цветан Василев

Насред хаоса с казуса "Лукойл" и съдбата на бюджета лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов внезапно призна, че е бил "ятак" на шефа на фалиралата КТБ Цветан Василев, като му е позволил да се скрие в къщата му от водача на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. Този случай досега беше известен само от разказите на самия Цветан Василев.

Това стана по време на сутрешното изявление на герберския лидер пред събралите се да го слушат журналисти в кулоарите. На въпрос дали е разговарял със сина на президента на САЩ Доналд Тръмп за продажбата на "Лукойл" Борисов отрече това да е било тема на срещата им. "Щом искате да сме подробни, с Кирил Петков и Асен Василев много пъти сме говорили. Те дори отидоха в САЩ и се върнаха с клиенти (за рафинерията), дойдоха в моя кабинет, там беше и Пеевски и разговаряхме. Мога и имената да им кажа! Единият от тях беше бивш офицер в една централа, отговарящ за Европа. Но тогава аз не се съгласих на тази работа. Нито Пеевски, нито Петков, нито Борисов може да си позволи да купи такава рафинерия. Това е геостратегически обект, гледа се под лупа от всички централи, кой би си позволил, откъде ще дойде такъв капитал ?!", каза Борисов.

Темата плавно премина към това дали все пак е обсъждал с Тръмп - младши изваждането на Пеевски от списъка "Магнитски". С видимо раздразнение Борисов заяви отново, че е говорил единствено с бившия британски министър на външните работи Дейвид Камерън "40 минути за санкциите за всички българи". А фактът, че британското посолство в София отрече тези твърдения, герберският лидер обясни с това, че разговорът е бил проведен в присъствието на бившия посланик.

Борисов ядосано обясни на задалата въпросите репортерка, че когато негови приятели идват в България и се интересуват какво става тук, той разговаря с тях по тези теми. "Такива приятели вие нямате!", сопна се Борисов. И внезапно започна да разказва как шефът на фалиралата КТБ Цветан Василев се е крил в къщата му. Борисов има предвид юни 2014 г., малко преди да фалира КТБ. "И аз го укривах като ятак, влезе през гаража и се скри, защото твърдеше, че Пеевски го гони", заяви Борисов.

Спомените на водача на ГЕРБ привлякоха вниманието на "Да, България", част от обединението ПП-ДБ. "Историята се разиграва около фалита на КТБ. Как Цветан Василев е стигнал до гаража на тогавашния бивш премиер Борисов, защо Пеевски го е гонил, какво е искал Василев от Борисов, дали е възможно да е в посока, че Борисов има конкретни активи в КТБ и те могат да бъдат загубени?”, попита съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев. Като подчерта, че Борисов трябва да отговори, защото именно той е отворил тази тема.

"Дали сред тези активи е "Булгартабак", дали това е свързано с една тайна тетрадка на Цв. Василев, която вече излезе в българските медии преди известно време, и в която са описани активи на Борисов в офшорки, които са свързани с Цв. Василев? И големият въпрос към Борисов е, какво е разказал той на Василев, когато Василев му е казал във въпросния гараж или един-два етажа по-нагоре - г-н Борисов, тези активи заминават, ако замине и банката”, продължи Мирчев.

Според Мирчев, ако Борисов е реагирал "мъжки като истински бивш премиер, като силен мъж в държавата", той не е можело да си позволи тези активи да бъдат загубени. "Но ако е казал - а, не знам, оправяйте се, защото Пеевски още тогава е успял да го натисне, отново г-н Борисов дължи отговори", заяви Ивайло Мирчев.

Накрая лидерът на "Да, България" се закани, че ако Борисов не отговори на зададените въпроси, следва втора част на този разказ.