Депутат на Пеевски е осъден и на втора инстанция по дело за корупция

БГНЕС Димитър Аврамов (крайният вдясно) с лидера си Делян Пеевски, санкциониран от САЩ и Великобритания за корупция.

Депутатът от ДПС-Ново начало Димитър Аврамов е осъден и на втора инстанция по делото да търговия с влияние и подкуп, като Софийският апелативен съд го признава за виновен и по обвинение, по което градският съд го оправда. Това съобщи BIRD във "Фейсбук". От съда потвърдиха за "Сега", че е постановена присъда, но тя не е качена в електронното деловодство, тъй като не са изготвени мотивите към нея.

До произнасянето на Върховния касационен съд Аврамов има право да остане депутат. Много важно в случая е дали апелативният съд, в състав Мария Митева (докладчик), Татяна Грозданова и Петър Гунчев, ще изготви бързо мотивите към присъдата, за да може делото да се "качи" към последната инстанция. Има опасност да настъпи абсолютната погасителна давност, предупреждават от BIRD.

Миналия март Софийският градски съд призна за виновен Димитър Аврамов, подсъдим за търговия с влияние и подкуп.

Депутатът получи едногодишна условна присъда с три години изпитателен срок. Като негов помагач беше признат за виновен и Методи Петков, за което той получи присъда от шест месеца лишаване от свобода. Другият подсъдим по делото - Владимир Чернев, беше оправдан от първата инстанция.

Сега апелативният съд признава и Чернев за виновен за търговия с влияние и му определя за това условно наказание от 3 месеца. Аврамов е признат за виновен като негов помагач. Останалата присъда на градския съд е потвърдена.

За да продължи делото през годините, имунитетът на Аврамов бе свалян няколко пъти.

Според прокуратурата народният представител няколко пъти е поискал 220 000 лв. и право на ползване на земеделски земи, като приел сумата от 100 000 лв., за да упражни противозаконно влияние над длъжностно лице - директора на областната дирекция "Земеделие" и РУП-МВР в Монтана.

Основен свидетел по наказателното дело срещу Аврамов беше земеделецът Светослав Илчовски, който по време на заседанието на временната комисия по ревизията в 45-тия парламент, разказа за оказван сериозен натиск от хора в ГЕРБ върху бизнеса му.

Димитър Аврамов, който е бивш депутат от ГЕРБ и настоящ от ДПС-Ново начало - на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски, беше арестуван по обвинения за търговия с влияние през 2012 г.

През 2016 г. Софийският градски съд оправда Аврамов, но година по-късно Софийският апелативен съд отмени оправдателната присъда и върна делото на първата инстанция поради съществени нарушения. През 2017 г. Аврамов отново влезе в Народното събрание, но този път от листите на ДПС. През 2018 г. пък стана ясно, че делото срещу него е отново в прокуратурата, този път в специализираната. После обвинителният акт срещу Аврамов влезе в Специализирания наказателен съд.

След закриването на специализирания съд, разглеждането на наказателното производство продължи в Софийския градски съд.