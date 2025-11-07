Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Депутат на Пеевски е осъден и на втора инстанция по дело за корупция

Ако делото се забави, може да изтече абсолютната давност

Днес, 05:57
Димитър Аврамов (крайният вдясно) с лидера си Делян Пеевски, санкциониран от САЩ и Великобритания за корупция.
БГНЕС
Димитър Аврамов (крайният вдясно) с лидера си Делян Пеевски, санкциониран от САЩ и Великобритания за корупция.

Депутатът от ДПС-Ново начало Димитър Аврамов е осъден и на втора инстанция по делото да търговия с влияние и подкуп, като Софийският апелативен съд го признава за виновен и по обвинение, по което градският съд го оправда. Това съобщи BIRD във "Фейсбук". От съда потвърдиха за "Сега", че е постановена присъда, но тя не е качена в електронното деловодство, тъй като не са изготвени мотивите към нея.

До произнасянето на Върховния касационен съд Аврамов има право да остане депутат. Много важно в случая е дали апелативният съд, в състав Мария Митева (докладчик), Татяна Грозданова и Петър Гунчев, ще изготви бързо мотивите към присъдата, за да може делото да се "качи" към последната инстанция. Има опасност да настъпи абсолютната погасителна давност, предупреждават от BIRD. 

Миналия март Софийският градски съд призна за виновен Димитър Аврамов, подсъдим за търговия с влияние и подкуп. 

Депутатът получи едногодишна условна присъда с три години изпитателен срок. Като негов помагач беше признат за виновен и Методи Петков, за което той получи присъда от шест месеца лишаване от свобода. Другият подсъдим по делото - Владимир Чернев, беше оправдан от първата инстанция.

Сега апелативният съд признава и Чернев за виновен за търговия с влияние и му определя за това условно наказание от 3 месеца. Аврамов е признат за виновен като негов помагач. Останалата присъда на градския съд е потвърдена.

За да продължи делото през годините, имунитетът на Аврамов бе свалян няколко пъти.

Според прокуратурата народният представител няколко пъти е поискал 220 000 лв. и право на ползване на земеделски земи, като приел сумата от 100 000 лв., за да упражни противозаконно влияние над длъжностно лице - директора на областната дирекция "Земеделие" и РУП-МВР в Монтана. 

Основен свидетел по наказателното дело срещу Аврамов беше земеделецът Светослав Илчовски, който по време на заседанието на временната комисия по ревизията в 45-тия парламент, разказа за оказван сериозен натиск от хора в ГЕРБ върху бизнеса му. 

Димитър Аврамов, който е бивш депутат от ГЕРБ и настоящ от ДПС-Ново начало - на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски, беше арестуван по обвинения за търговия с влияние през 2012 г.  

През 2016 г. Софийският градски съд оправда Аврамов, но година по-късно Софийският апелативен съд отмени оправдателната присъда и върна делото на първата инстанция поради съществени нарушения. През 2017 г. Аврамов отново влезе в Народното събрание, но този път от листите на ДПС. През 2018 г. пък стана ясно, че делото срещу него е отново в прокуратурата, този път в специализираната. После обвинителният акт срещу Аврамов влезе в Специализирания наказателен съд.

След закриването на специализирания съд, разглеждането на наказателното производство продължи в Софийския градски съд.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Димитър Аврамов, Делян Пеевски

Още новини по темата

Британското посолство направи за смях Борисов за Пеевски

05 Ноем. 2025

Пеевски поде война срещу баща и син Сорос
05 Ноем. 2025

Борисов и Пеевски тайно сключиха нова сделка
04 Ноем. 2025

Управляващите са опасни за България
25 Окт. 2025

ДПС-НН проникна и сред феновете на конни надбягвания
22 Окт. 2025

Борисов легализира Пеевски като началник на държавата
20 Окт. 2025

Пеевски се обяви за пълен мандат на кабинета "Желязков"
20 Окт. 2025

Димитър Стоянов: Радев ще посрещне унгарския президент с личната си кола
18 Окт. 2025

Над Радев надвисна и забрана да ползва личната си кола
17 Окт. 2025

ГЕРБ започва преговори за коалиция с "Ново начало"
17 Окт. 2025

Борисов разклати правителството

14 Окт. 2025

ГЕРБ подкрепя закриването на антикорупционната комисия
10 Окт. 2025

Обезоръженият Радев чака избори
03 Окт. 2025

Борисов критикува премиера Желязков за транзита на газ

26 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов и Пеевски тайно сключиха нова сделка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън