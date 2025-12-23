Кабинетът в оставка наля 83 млн. лв. в капитала на две държавни фирми

На последното си заседание преди Коледа правителството в оставка наля 83 млн. лв. в капитала на две държавни дружества - "Иганово" и ВМЗ. С решение министрите са одобрили промени в бюджета на министерство на икономиката и индустрията, което е принципал на дружествата и което ще направи паричните вноски в капитала им. Кабинетът спести в прессъобщението си точната сума, която ще се внесе в държавните фирми, но самото постановление вече е налично публикувано в сайта Strategy.bg.

Основната част от сумата - 82 144 900 лв., ще бъде внесена в капитала на новоучреденото дружество "Иганово", което се създаде по споразумението с "Райнметал" за инвестиции в заводи в България. От пресслужбата на кабинета уточняват, че средствата за увеличението на капитала на „Иганово“ ЕАД ще бъдат използвани за заплащането на определени технологии, патенти, ноу-хау и инженерни решения. Те са съгласно обхвата на подписаното на 03.12.2025 г. Споразумение за технологично сътрудничество (Technological Collaboration Agreement – TCA) между „Иганово“ ЕАД и Rheinmetall Waffe Munition GmbH (RWM GmbH) под наименование „Заводи за производство на муниции и енергийни материали“ (AMMUNITION AND ENERGITIC MANIFACTURING FACILITIES).

В ДКК ще бъдат внесени 958 400 лв., които ще бъдат използвани за увеличаване на капитала на ВМЗ-Сопот. "Средствата за увеличаването на капитала на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД (ДКК) са обосновани от необходимостта да се осигури целево финансиране на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД (ВМЗ). Предназначението е да обезпечи дяловото участие на ВМЗ ЕАД при учредяването на смесено дружество с Rheinmetall AG за реализирането на проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси и ще бъдат предоставени от ДКК ЕАД на ВМЗ ЕАД под формата на капитал. Съвместното предприятие ще е акционерно дружество с наименование „Райнметал-ВМЗ“, в което ВМЗ ЕАД ще притежава 49 % от капитала, а Rheinmetall AG 51%", се казва още в прессъобщението.

В проектобюджет 2026 имаше заложени голяма сума за създаване на смесеното предприятие между ВМЗ и Райнметал - 407 млн. евро, както и други 260 млн. евро за капитализиране на ново държавно дружество към икономическото министерство. Не е ясно дали, кога и как ще се реализират тези намерения.

"Иганово" ЕАД беше учредено в края на ноември, т.г. с капитал от 768 000 лв. Предметът на дейност е "Производство, преработка, внос, износ, складова и търговска дейност, ремонт и сервизно обслужване на боеприпаси, взривни и подпомагащи материали и вещества, включително, но не ограничено до, барут, барутни заряди, военни боеприпаси и всички комплектоващи документи" и др. Едноличен собственик на капитала е икономическото министерство. ВМЗ е с капитал от 405.5 млн. лв., като капиталът бе завишен от 225.5 млн. лв. до 405.5 млн. лв. в края на ноември. Едноличен собственик на капитала е "Държавна консолидационна компания".