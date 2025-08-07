Медия без
ВМЗ-Сопот и "Райнметал" ще правят натовските 155 мм снаряди

Българското участие в съвместния консорциум с най-големия производител на оръжие в Европа ще е за 960 млн.евро

Днес, 06:09
ВМЗ Сопот рекламира производствоно на артилерийски снаряди с калибър 155 мм още от март 2023 г.
ВМЗ-Сопот
ВМЗ Сопот рекламира производствоно на артилерийски снаряди с калибър 155 мм още от март 2023 г.

Най-големият оръжеен производител в Европа - "Райнметал", ще прави у нас натовски 155 мм снаряди. Това става ясно от стенограмата на едно от последните задания на правителството, цитирана от БНР.  От документа се разбира, че държавното предприятие ВМЗ-Сопот и германският концерн "Райнметал" ще си сътрудничат в областта на отбраната, като изградят консорциум, в който българското участие ще е около 1 млрд. евро.

Въпросното сътрудничество ще се изразява конкретно в съвместното дружество между ВМЗ и "Райнметал", което ще управлява завод за производство на материали и заряди, както и завод за производство на 155-милиметрови боеприпаси. Според министъра на икономиката Петър Дилов става въпрос за първоначалната концепция за създаване на съвместно дружество, като преговорите през изминалите месеци са били интензивни. 

"Райнметал" ще трансферира и технологии с изграждане на съвместното предприятие у нас. 155-милиметровите боеприпаси са известни като натовски стандарт. Те ще са нужни за новите гаубици, които България ще купува от Франция. Затова и МО подкрепя предложението за изграждане на съвместното предприятие. 

155 мм снаряди обаче се използват и за войната в Украйна. През 2023 г. стана ясно, че ВМЗ рекламира производството на такива калибри. Тогава от МО уточниха, че у нас има само две частни фирми, които произвеждат 155-милиметровия калибър. От стенограмата от правителственото заседание става ясно, че министърът на икономиката Петър Дилов е казал, че с реализацията на проекта във ВМЗ-Сопот ще има "укрепване на веригите на доставка". 

Очаква се и разкриването на нови работни места. 960 млн. евро ще са нужни за българското участие в консорциума с "Райнметал". Парите ще бъдат заети от европейския механизъм за сигурността на Европа - SAFЕ. 

В началото на юли ВМЗ-Сопот обяви, че поръчките му за тази година ще стигнат 1 млрд. лева. За първото тримесечие само фирмата е продала оръжие за 296.3 млн. лв. срещу 191,7 млн. лв. за цялата 2021 г.

Шефът на най-големия оръжеен концерн в Европа пристигна на изненадваща визита в София през март. Главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер и водената от него делегация тогава бяха приети на най-високо ниво, включително и от президента, парламента и правителството.

Папергер заяви, че делегацията не е в България, за да иска възлагане на поръчки, а за да създаде трайно партньорство с държавата и местния бизнес. Той отбеляза, че в страната ни има добра основа по линия на производството на боеприпаси. И намекна, че идеята е да се види дали "Райнметал" може да направи съвместно дружество с български предприятия.

Папергер отбеляза важността на барута, който е много търсен в момента в Европа. По отношение на ПВО системите той каза, че "Райнметал" има възможност относително бързо да развие компетентности в отделните държави и способности за производство.

“Нашата компания е в растеж и заедно с вашата държава, с вашето правителство и подкрепата на бизнеса имаме добри възможности както за ВВС, така и за военноморските сили. Надявам се днес на ефективни и полезни разговори и по-бързо да преминем към изпълнение на плановете си“, заяви през пролетта Армин Папергер.

Германският концерн в момента изгражда едновременно 10 завода. "Сега търсим и партньори в България, които искат да растат. Целта ни е да достигнем оборот от 1 млрд. евро годишно – така създаваме хиляди работни места в страната, хората плащат данъци, а компанията също ще генерира печалба и ще плаща данъци. Това е печеливша ситуация за всички", обясни по онова време Папергер.

"Райнметал" ще изгради модерна фабрика за барут у нас на стойност 420 млн. евро. Това пък обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов през април, след като проведе среща в Дортмунд с Папергер.

"Всички знаят, че с Фридрих Мерц сме добри партийни приятели - изтъкна Борисов - Разчитам, че българите се научиха да познават по делата - кой какво мисли и какво прави. Така, както построих "Балкански поток, отидох в Саудитска Арабия и си взех банковата гаранция. Същото направих вчера. Договорът е готов, заводът става за две години, най-бързо. Аз казах, че можем да постигнем рекорд и преди Дания и Литва да са направили всичко."

Лидерът на ГЕРБ разказа тогава, че германската компания ще се включи с 51% в собствеността на бъдещо съвместно дружество, а българската държава – с 49%, и че проектът е на бюрото на премиера Росен Желязков.

От изказването на Борисов не стана ясно къде точно ще е локацията на новия завод. По думите му обаче той щял да бъде високотехнологичен и ще отговаря на всички съвременни стандарти – от енергийна обезпеченост и водоснабдяване, до сигурност и техническо оборудване. 

Борисов подчерта, че целта е заводът да бъде завършен по-бързо от сходни проекти в Дания и Литва, с които се конкурира по време. Максималният срок за това е 2 г., но лидерът на ГЕРБ е споделил, че волята на правителството е дори да стане за по-кратко, тъй като трябва да се инвестира и в производството на снаряди и технологични линии.

 

Наскоро беше разкрит заговор за убйството на шефа на "Райнметал"

Само преди няколко месеца службите за сигурност на САЩ и Германия осуетиха руски заговор за убийството на главния изпълнителен директор на "Райнметал". Служители на американското разузнаване, които са разкрили схемата, са информирали германските служби за сигурност. В резултат, Армин Папергер получи специална защита.

Това е било само един от поредицата руски планове за убийство на ръководители на отбраната в Европа, чиито компании доставят на Украйна, според CNN, която първа съобщи за плана за убийството. "Планът да се атакува шефът на "Райнметал" беше най-напредналият“, обяви тогава CNN.

В средата на февруари Папергер обяви, че оръжейните складове в Европа и Украйна са изпразнени поради голямото търсене на оръжия на континента.

“Европейците и украинците нямат нищо в своите оръжейни складове”, подчерта Папергер в интервю за  “Файненшъл таймс”, като допълни, че търсенето на оръжия в региона ще остане високо дори след края на войната в Украйна, на фона на обещанията на Доналд Тръмп да намали военната подкрепа за НАТО.

Европа сама си е виновна за това, че е изключена от преговорите за прекратяването на войната в Украйна, каза още индустриалецът. “Ако не инвестирате, ако не сте силни, ще се отнасят с вас като с деца. През последните 30 години за европейците беше много удобно да харчат 1% от БВП за отбрана, което е крайно недостатъчно” обяснява той.

Според Папергер последствието от този подход е, че европейските държави на практика са оставени “на масата на децата”, докато САЩ и Русия преговарят за Украйна.”Ако родителите обядват, децата трябва да седнат на друга маса. САЩ преговарят с Русия и няма нито един европеец на масата”, разочарован е Папегер.

Според “Файненшъл таймс” “Райнметал” обаче се е превърнал в един от най-големите бенефициенти от нарастващата глобална нестабилност. Ръководителят на компанията очаква годишните продажби на групата да възлизат на 30-40 млрд. през следващите 5 г., в сравнение с 5,7 млрд. евро през 2021 г., посочва британското издание.

