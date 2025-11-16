Медия без
Кабинетът пази в тайна сделката с "Райнметал"

Не е ясно дори колко ще инвестира германската компания в бъдещия завод за барут, посочва депутатът от ДБ Йордан Иванов

Днес, 16:01
В края на октомври т.г. представители на българското правителство и на германския концерн подписаха споразумението за проекта.
От правителството отказват да споделят информация дори пред депутатите за параметрите на сделката, сключена между държавата и германската военна компания "Райнметал", за съвместно изграждане на завод за барут и снаряди на българска територия. Това става ясно от питане на депутата от ДБ Йордан Иванов до министъра на икономиката Петър Дилов за проекта.

Иванов е задал въпроси за размера на инвестицията, начина на вземане на решения в българско-германското смесено дружество, по колко пари ще вложи всеки от съдружниците и т.н. "От министъра получих красноречив отговор, че е заложено дяловото участие в съотношение: 51/49 в полза на Райнметал, а всичко останало е "търговска тайна"", разказва депутатът в позиция до медиите.

Известно е, че българската страна ще вкара в проекта 500 млн. евро, но не е ясно какъв е конкретният финансов принос на германския партньор. Няма информация за реалните дългосрочни договори, по които ще работи бъдещият завод, и изобщо има ли такива. Не се знае с какво мнозинство ще се взимат решенията в смесеното дружество и дали е налице възможност държавата да упражнява контрол върху него. Няма отговор и на въпроса какво ще стане, ако производственото натоварване на завода спадне – дали германският партньор ще поеме своята част от социалния ангажимент към работещите.

"Ако властта е договорила държавата да инвестира в завода, а "Райнметал" да получи мажоритарният дял, то единственият начин да защитим националния интерес е държавата да получи контрол върху технологиите, патентите и лицензите, които стоят в основата на производството", коментира Иванов и призовава икономическият министър да оповести цялата информация по сделката.

