Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Новите заводи за барут в България изведнъж се увеличиха до три

"Райнметал" откри в Северна Германия най-големия оръжеен завод в Европа пред очите на шефа на НАТО

27 Авг. 2025Обновена
Шефът на НАТО Марк Рюте наблюдава церемонията по откриването на най-големия оръжеен завод в Европа в Германия
БГНЕС/ЕПА
Шефът на НАТО Марк Рюте наблюдава церемонията по откриването на най-големия оръжеен завод в Европа в Германия

Проектите за нови заводи за барут в България се оказаха цели три. Това се подразбира от интервю за БНР на председателя на парламентарната комисия по отбрана Христо Гаджев /ГЕРБ/. Освен силно рекламирания през последните дни проект на германската "Райнметал", който ще е съвместен с ВМЗ-Сопот, подобни планове имат оръжейният търговец Емилиян Гебрев и "Арсенал".

ВМЗ-Сопот и "Райнметал" ще правят натовските 155 мм снаряди
Най-големият оръжеен производител в Европа - "Райнметал", ще прави у нас натовски 155 мм снаряди.  Това става ясно от стенограмата на едно от последните задания на правителството, цитирана от БНР.
СЕГА
08 Авг. 2025

"Германският концерн "Райнметал" ще изгради два завода у нас – за барут и 155-милиметрови снаряди.  Предложението за инвестиции е сред най-големите в отбранителната ни индустрия за последните години. По изграждането на мощности за барут се работи от 2024 г"., разказва Гаджев.

Евродепутат: Изгоряха 5 склада с оръжие и етаж с доказателства в полицията
Мога да ви кажа за поне пет случая, в които складове за оръжия в рамките на няколко месеца получиха къси съединения и се взривиха - някои от тях взеха жертви.
СЕГА
27 Апр. 2025

Той обяснява, че при проекта с "Райнметал" 50% от собствеността ще е българска. Българската част от инвестицията ще се финансира през европейски нисколихвени заеми. "Това няма да натовари бюджета на държавата. Механизмът SAFE е програма на ЕС за дългосрочни заеми, които държавите членки изплащат след 15 години. Дотогава заводът ще си изплати сам заема, който ще теглим за него", посочи Гаджев и уточни, че в този случай преговаря правителството.

"Барутът, който е основна съставка за всякакъв вид боеприпаси, е дефицитен. В следващите десетилетия ще има огромен пазар. Държавите ще се презапасяват. По-големият износ на този завод ще бъде за страни членки на НАТО и ЕС," прогнозира той.

"Проектът на Гебрев не е единственият частен проект за изграждане на завод за барут. В "Арсенал" - Казанлък също ще изграждат, но не е публично достояние", отбеляза още председателят на комисията по отбрана в парламента.

Радев и Борисов си приписват инвестицията на "Райнметал"
За пореден път управляващите и президентът Румен Радев намериха за какво да се скарат. Повод сега им даде ангажиментът на германската военна компания "Райнметал" да построи два завода за отбранителна продукция у нас – единият за барут, а другият за 155-милиметрови снаряди.
СЕГА
25 Авг. 2025

Гаджев очевидно има предвид проекта на оръжейния търговец Емилиян Гебрев, собственик на "Емко", за който през март стана ясно, че е спрян. Става дума за изграждане на фабрика за производство на барут край Шумен. Одобрението на инвестицията от Министерския съвет бе спряно точно преди гласуване, защото ДАНС изненадващо изтегли положителното си становище за проекта, разказа  бившият министър на икономиката Богдан Богданов, който е внесъл предложението за гласуване в МС. По думите му това е станало след обаждане на лидера на "ДПС – Ново начало" Делян Пеевски, който по онова време подкрепяше коалиционното правителство на Николай Денков.

Днес германският оръжеен гигант “Райнметал“ откри най-големия завод за боеприпаси в Европа. Заемаща площ пет футболни игрища, фабриката в Унтерлус, Северна Германия, ще може да произвежда 350 000 артилерийски снаряда годишно до 2027 г. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте присъства на церемонията по откриването на завода заедно с германския министър на отбраната Борис Писториус и германския вицеканцлер и министър на финансите министъра на финансите Ларс Клингбайл. Там беше и българският президент Румен Радев. 

В речта си при откриването на съоръжението шефът на германския концерн Армин Папергер очерта стратегията на компанията да създаде мрежа от заводи в редица европейски страни, включително България, като изрази надежда до три седмици да бъде подписано споразумение с българските власти. По думите му тези заводи ще са част от "паневропейска отбранителна екосистема", предава БТА.

Още тази година в новия завод в Унтерлюс трябва да бъдат произведени до 25 000 снаряда, а до 2027 г. производството да достигне 350 000 снаряда годишно. Заводът е построен в рамките на 15 месеца и се очаква след достигането на пълния производствен капаците да бъде най-големият за производство на боеприпаси в Европа. По данни на компанията ще бъдат създадени над 500 работни места.

"Райнметал" е един от най-големите отбранителни концерни в Европа, като за 2024 г. оперативната му печалба достигна рекорд от близо 1,5 млрд. евро, увеличавайки се с 61 процента спрямо предходната година.. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Христо Гаджев, завод за барут

Още новини по темата

Радев и Борисов си приписват инвестицията на "Райнметал"
25 Авг. 2025

Борисов рекламира 420 млн. евро инвестиция на "Райнметал" в завод за барут
16 Апр. 2025

ВМЗ ще произвежда и боеприпаси за дронове
12 Апр. 2025

Шефът на най-големия оръжеен концерн пристигна изненадващо в София
26 Март 2025

България е най-големият производител на боеприпаси в Европа
06 Март 2024

Парламентът поднови военно споразумение със САЩ
20 Яну. 2023

Военният министър: Ще дадем на Украйна топ 3 на желаните от нея оръжия
08 Дек. 2022

ГЕРБ-СДС оглави комисията за правилата на НС

25 Окт. 2022

Парламентът отказа да предоставим оръжие на Украйна
04 Май 2022

МО се разбърза с процедурата по сделка за още 8 F-16
18 Авг. 2021

ГЕРБ обеща да не слага политик начело на военното разузнаване
06 Септ. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Разводът на ПП и ДБ (засега) се отлага
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар