Новите заводи за барут в България изведнъж се увеличиха до три

Проектите за нови заводи за барут в България се оказаха цели три. Това се подразбира от интервю за БНР на председателя на парламентарната комисия по отбрана Христо Гаджев /ГЕРБ/. Освен силно рекламирания през последните дни проект на германската "Райнметал", който ще е съвместен с ВМЗ-Сопот, подобни планове имат оръжейният търговец Емилиян Гебрев и "Арсенал".

ВМЗ-Сопот и "Райнметал" ще правят натовските 155 мм снаряди Най-големият оръжеен производител в Европа - "Райнметал", ще прави у нас натовски 155 мм снаряди. Това става ясно от стенограмата на едно от последните задания на правителството, цитирана от БНР.

"Германският концерн "Райнметал" ще изгради два завода у нас – за барут и 155-милиметрови снаряди. Предложението за инвестиции е сред най-големите в отбранителната ни индустрия за последните години. По изграждането на мощности за барут се работи от 2024 г"., разказва Гаджев.

Евродепутат: Изгоряха 5 склада с оръжие и етаж с доказателства в полицията Мога да ви кажа за поне пет случая, в които складове за оръжия в рамките на няколко месеца получиха къси съединения и се взривиха - някои от тях взеха жертви.

Той обяснява, че при проекта с "Райнметал" 50% от собствеността ще е българска. Българската част от инвестицията ще се финансира през европейски нисколихвени заеми. "Това няма да натовари бюджета на държавата. Механизмът SAFE е програма на ЕС за дългосрочни заеми, които държавите членки изплащат след 15 години. Дотогава заводът ще си изплати сам заема, който ще теглим за него", посочи Гаджев и уточни, че в този случай преговаря правителството.

"Барутът, който е основна съставка за всякакъв вид боеприпаси, е дефицитен. В следващите десетилетия ще има огромен пазар. Държавите ще се презапасяват. По-големият износ на този завод ще бъде за страни членки на НАТО и ЕС," прогнозира той.

"Проектът на Гебрев не е единственият частен проект за изграждане на завод за барут. В "Арсенал" - Казанлък също ще изграждат, но не е публично достояние", отбеляза още председателят на комисията по отбрана в парламента.

Радев и Борисов си приписват инвестицията на "Райнметал" За пореден път управляващите и президентът Румен Радев намериха за какво да се скарат. Повод сега им даде ангажиментът на германската военна компания "Райнметал" да построи два завода за отбранителна продукция у нас – единият за барут, а другият за 155-милиметрови снаряди.

Гаджев очевидно има предвид проекта на оръжейния търговец Емилиян Гебрев, собственик на "Емко", за който през март стана ясно, че е спрян. Става дума за изграждане на фабрика за производство на барут край Шумен. Одобрението на инвестицията от Министерския съвет бе спряно точно преди гласуване, защото ДАНС изненадващо изтегли положителното си становище за проекта, разказа бившият министър на икономиката Богдан Богданов, който е внесъл предложението за гласуване в МС. По думите му това е станало след обаждане на лидера на "ДПС – Ново начало" Делян Пеевски, който по онова време подкрепяше коалиционното правителство на Николай Денков.

Днес германският оръжеен гигант “Райнметал“ откри най-големия завод за боеприпаси в Европа. Заемаща площ пет футболни игрища, фабриката в Унтерлус, Северна Германия, ще може да произвежда 350 000 артилерийски снаряда годишно до 2027 г. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте присъства на церемонията по откриването на завода заедно с германския министър на отбраната Борис Писториус и германския вицеканцлер и министър на финансите министъра на финансите Ларс Клингбайл. Там беше и българският президент Румен Радев.

В речта си при откриването на съоръжението шефът на германския концерн Армин Папергер очерта стратегията на компанията да създаде мрежа от заводи в редица европейски страни, включително България, като изрази надежда до три седмици да бъде подписано споразумение с българските власти. По думите му тези заводи ще са част от "паневропейска отбранителна екосистема", предава БТА.

Още тази година в новия завод в Унтерлюс трябва да бъдат произведени до 25 000 снаряда, а до 2027 г. производството да достигне 350 000 снаряда годишно. Заводът е построен в рамките на 15 месеца и се очаква след достигането на пълния производствен капаците да бъде най-големият за производство на боеприпаси в Европа. По данни на компанията ще бъдат създадени над 500 работни места.

"Райнметал" е един от най-големите отбранителни концерни в Европа, като за 2024 г. оперативната му печалба достигна рекорд от близо 1,5 млрд. евро, увеличавайки се с 61 процента спрямо предходната година..