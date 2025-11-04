Румъния и "Райнметал" правят огромен завод за барут

На фона на хвалбите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов как неговите приятели от ЕНП и "Райнметал" избрали България за най-голям и модерен завод за барут в Европа и света, както и на твърденията на президента Румен Радев как още през февруари т.г. уредил работата с оръжейната фабрика, Румъния подписа още по-голям проект с германската фирма.

Румъния започва да се очертава като играч с потенциал в отбранителната индустрия в Югоизточна Европа чрез партньорството си с германската оръжейна компания "Райнметал", заяви румънският премиер Илие Боложан, след като участва в церемония по подписване на споразумение за учредяването на компанията "Райнметал-Виктория" за производство на барут, предаде Аджерпрес, цитирана от БТА.

Борисов рекламира 420 млн. евро инвестиция на "Райнметал" в завод за барут Райнметал" ще изгради модерна фабрика за барут у нас на стойност 420 млн. евро. Това обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента. Вчера той проведе среща в Дортмунд с Армин Папергер, изпълнителен директор на най-големия отбранителен концерн в Европа.

"С това партньорство Румъния започва да се очертава като играч с потенциал в отбранителната индустрия в Югоизточна Европа. Радвам, че "Райнметал" вижда в нас важен и сериозен партньор и укрепва присъствието си в Румъния", посочи премиерът на съвместна пресконференция в Букурещ с генералния директор на германския концерн Армин Папергер.

Бъдещата фабрика за барут в град Виктория, окръг Брашов в Централна Румъния, означава "инвестиция от половин милиард евро, около 700 нови работни места, но най-вече предимството да се произвежда барут в Румъния", подчерта Боложан. Очаква се изграждането й да започне през 2026 г. и да продължи три години, като Румъния ще се опита да осигури част от финансирането чрез европейския механизъм SAFE.

"Близо сме до определянето на проектите, които ще бъдат развити и финансирани чрез програмата на SAFE на ЕС. (...) Ще имаме след това заседание на Върховния съвет за национална отбрана, на което ще одобрим тези планове за оборудване през втората половина на месец ноември, после ще ги представим на Европейската комисия", добави румънският премиер.

Генералният директор на германския оръжеен концерн "Райнметал" Армин Папергер от своя страна заяви, че "Райнметал Виктория" ще бъде най-модерната компания в света за производство на двуосновен и триосновен барут.

"Райнметал Виктория" ще бъде най-модерната компания в света в момента за производство на двуосновен и триосновен барут. Този барут е нужен в цял свят и особено в Европа, за да позволи оказване на подкрепа на отбранителните сили. Необходим е и в Румъния", посочи той, като добави, че производственият капацитет - около 60 000 заряда, ще бъде един от най-големите в света.

Радев и Борисов си приписват инвестицията на "Райнметал" За пореден път управляващите и президентът Румен Радев намериха за какво да се скарат. Повод сега им даде ангажиментът на германската военна компания "Райнметал" да построи два завода за отбранителна продукция у нас – единият за барут, а другият за 155-милиметрови снаряди.

Той спомена също, че ще се произвежда 200 тона барут за местните нужди.

"Райнметал" и това сътрудничество ще инвестират чрез своите компании над 400 милиона евро. От гражданска гледна точка Румъния ще инвестира 120 милиона евро. Получаваме помощ от европейските програми: 47 милиона от една програма, одобрена от Брюксел, а правителството ще получи пари и чрез програмата SAFE", посочи той.

По думите му това ще превърне Румъния в ключов играч в отбранителната екосистема на континента. "Тази стратегия ще направи Румъния интегрална част от европейската екосистема. Румъния ще бъде интегрална част от екосистемата на НАТО също", подчерта Папергер.