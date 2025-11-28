Румънският военен министър подаде оставка

БГНЕС/ЕПА Йонуц Мощяну (в центъра) говори с медиите преди посещението си във военновъздушната база "Михайл Когълничану" край град Констанца, Румъния, 25 ноември 2025 г.

Министърът на отбраната на Румъния Йонуц Мощяну обяви днес, че подава оставка, предаде БТА, позовавайки се на Аджерпрес.

"Разговарях с президента, с премиера, с председателя на партията, с част от колегите ми в партия Съюз за спасение на Румъния и им благодаря за подкрепата и доверието", написа в профила си във Фейсбук Йонуц Мощяну и допълни, че предприема този жест от уважение към румънската армия и като знак за отговорност.

Вчера лидерът на най-голямата опозиционна партия Алианс за обединение на румънците (АУР) Джордже Симион поиска спешно оставката на Мощяну с мотив, че е "излъгал в официални документи на румънската държава" относно висшето си образование, съобщи телевизия Диджи 24.

В румънските медии бе разпространена информация за "неясноти" в биографията на Йонуц Мощяну, включително несъответствие на завършените от него факултети. Той бе цитиран да казва, че става дума за "грешка в бързината".

Мощяну написа във профила си във Фейсбук, че "Румъния и Европа са под обсада от Русия", поради което румънската национална сигурност трябва да бъде защитена на всяка цена.

“Не искам дискусиите за моето образование и грешките, които съм направил преди много години, да отвличат вниманието на онези, които сега управляват страната, от тяхната трудна мисия“, посочи Мощяну в профила си във Фейсбук.