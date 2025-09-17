Медия без
Български МиГ-29 и румънски F-16 тренираха охрана на двете страни

Днес, 19:11
МиГ 29 прехваща "вражеския" "Спартан". Снимка: Министерство на отбраната
Екипажи на МиГ-29 от 3-та авиационна база в Граф Игнатиево и F-16 на румънските Военновъздушни сили изпълниха успешно всички процедури за контрол на въздушното пространство при изпълнение на мисията „Air Policing“ в рамките на летателното учение „Blue Bridge - 2025“, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

В съвместната тренировка се осъществява приемането и предаването на „самолет-нарушител“, пресичащ въздушните граници на двете страни. Тази роля изпълни военнотранспортен самолет C-27 J Spartan от 16-та авиационна база в София, който предизвиква активиране на изтребителите от командния авиационен център. Бойните самолети на двете страни бяха приведени в действие със задачи: прехват, визуална идентификация, съпровождане, предаване, приемане и принуждаване на „нарушителя“ да кацне на определено летище.

Учението „Blue Bridge“ е ежегодна тренировка на силите и средствата на военновъздушните сили на България и Румъния за координация и оперативно взаимодействие при провеждане на презгранични операции по контрол над въздухоплаването и охраната на въздушното пространство

