НАТО извади тежки оръжия и пехота на полигон "Корен"

Алиансът показа многонационалната си бойна група в България в специален видеоклип

Днес, 20:43
Механизирана рота и самоходна минохвъргачна батарея от 38-ми механизиран батальон на 2-ра Тунджанска механизирана бригада, съвместно  с формирования от Многонационалната бойна група на НАТО в България, проведоха тактическо учение на учебен полигон „Корен“ в периода 23–24 ноември. В него освен военнослужещи от българските Сухопътни войски участваха механизирана рота от въоръжените сили на Турция и пехотен взвод от въоръжените сили на Италия, съобщава Министерство на отбраната.

Учението е дало възможност на командирите от всички степени да усъвършенстват подготовката си по планиране и водене на операции, както и да повишат координацията и оперативната съвместимост с коалиционните формирования.

Тактическото учение на полигон „Корен“ е част от подготовката на формированията за учението „Stone Wall 25“ на Многонационалната бойна група на НАТО в България. 

„Stone Wall 25“ се провежда под ръководството на италианската бригада „Пинероло“. В него участват военните формирования в състава на Многонационалната бойна група от Албания, България, Гърция, Италия, Черна гора, Северна Македония, Румъния и Турция. Целта на съвместната подготовка е да бъде повишена оперативната съвместимост на съюзническите сили  и да се демонстрира тяхното единство и сплотеност. 

Преди дни НАТО пусна видео за многонационалната бойна група в България, ръководена от Италия. "Многонационалните сили на НАТО в България затвърждават военното присъствие на Алианса в Югоизточна Европа. След пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през февруари 2022 г. бе сформирана многонационална бойна група на НАТО, ръководена от италианската армия, с участието на войски от Албания, България, Гърция, Черна гора, Северна Македония, Румъния и Турция", пишат от НАТО. 

"Базирана в Ново Село, групата редовно провежда учения по комбинирани оръжейни маневри, като се учи как да използва едновременно артилерия, тежка бронетехника и механизирана пехота, за да извлече максимална полза от своята бойна мощ. При необходимост тя може да приеме хиляди допълнителни войници и да нарасне до размер на бригада", посочват още от Алианса. 

"Готова за бързо разгръщане и защита на Алианса, бойната група е силен символ на сигурност за българите и другите съюзници в източната част на НАТО, както и мощно средство за възпиране на агресията. България е допълнително защитена и от новата дейност на НАТО Eastern Sentry, която засилва бдителността на НАТО по целия източен фланг с повече военни средства, базирани във въздуха, на сушата и по море. Дейността включва и иновативни технологии за справяне с нови предизвикателства, като тези, които виждаме от дроновете. Освен това тя спомага за по-доброто свързване на вече наличните военни средства от Далечния Север до Черно море и другаде в Алианса", заявяват още от НАТО. 

