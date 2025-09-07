Медия без
НАТО започна мащабно учение в България за справяне с кризи

За него пристига и зам.генералният секретар на Алианса Радмила Шекеринска

Днес, 10:42
Радмила Шекеринска
България и НАТО започват едно от най-мащабните и комплексни учения за управление при извънредни ситуации – “BULGARIA 2025”. То ще тръгне от днес и ще продължи до 12 септември. Домакин е Центърът за професионално обучение към ГДПБЗН в гр. Монтана. Базовият лагер ще бъде разположен на летище Ерден.

Заради учението в България пристига и зам. генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска. Тя ще е у нас  на 7 и 8 септември, се казва в изявление на НАТО за медиите. Шекеринска, чиято конкурент за поста в Алианса беше Мария Габриел, ще проведе двустранни срещи.

България и Източният фланг на НАТО се въоръжават до зъби
Румъния купува от САЩ 32 суперизтребителя F-35 за 7 млрд. долара, купува и системата за ПВО, известна като "Железният купол" от Израел за 2,6 млрд. долара, купи и системи "Пейтриът" за 3,9 млрд.
СЕГА
25 Юли 2025

При посещението си Шекеринска ще посети войниците от многанационалната бойна група на НАТО в България в база "Ново село" и ще наблюдава учението на НАТО за справяне със спешни ситуации "България 2025в Професионалния обучителен център за оказващи първа помощ в Монтана. Освен това тя ще произнесе реч в Атлантическия клуб, посочват от Алианса.

“BULGARIA 2025” се организира от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, Евро-атлантическия координационен център за реагиране при бедствия (EADRCC) на НАТО и Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способностите на НАТО в България за управление на кризи и реагиране на бедствия (CMDR COE).

Участие ще вземат около 1200 представители от над 40 държави и организации.

Учението ще бъде насочено към реагиране при природни и промишлени бедствия, хибридни заплахи, сложни извънредни ситуации и тестване на процедури, свързани с логистичната подкрепа от страната, приемаща международна помощ. То ще събере съюзници и партньори, както и други международни организации.

Най-висшият военен в НАТО от Ново село: Бойната група може да стане бригада
Разположената в момента в България многонационална бойна група може да бъде надградена и усилена до ниво бригада, което би означавало поне четири пъти увеличение на състава и техниката.
СЕГА
15 Юли 2025

Според официалното съобщение, целта  на учението е "да се изгради устойчивост, както на силите за реагиране, така и на обществото като цяло. Учението ще позволи служители от различни държави да тренират заедно в условия, максимално близки до реалните, и ще насърчи гражданско-военното сътрудничество в отговор на предизвикателствата, включително изменението на климата".

