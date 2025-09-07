НАТО започна мащабно учение в България за справяне с кризи

България и НАТО започват едно от най-мащабните и комплексни учения за управление при извънредни ситуации – “BULGARIA 2025”. То ще тръгне от днес и ще продължи до 12 септември. Домакин е Центърът за професионално обучение към ГДПБЗН в гр. Монтана. Базовият лагер ще бъде разположен на летище Ерден.

Заради учението в България пристига и зам. генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска. Тя ще е у нас на 7 и 8 септември, се казва в изявление на НАТО за медиите. Шекеринска, чиято конкурент за поста в Алианса беше Мария Габриел, ще проведе двустранни срещи.

При посещението си Шекеринска ще посети войниците от многанационалната бойна група на НАТО в България в база "Ново село" и ще наблюдава учението на НАТО за справяне със спешни ситуации "България 2025" в Професионалния обучителен център за оказващи първа помощ в Монтана. Освен това тя ще произнесе реч в Атлантическия клуб, посочват от Алианса.

“BULGARIA 2025” се организира от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, Евро-атлантическия координационен център за реагиране при бедствия (EADRCC) на НАТО и Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способностите на НАТО в България за управление на кризи и реагиране на бедствия (CMDR COE).

Участие ще вземат около 1200 представители от над 40 държави и организации.

Учението ще бъде насочено към реагиране при природни и промишлени бедствия, хибридни заплахи, сложни извънредни ситуации и тестване на процедури, свързани с логистичната подкрепа от страната, приемаща международна помощ. То ще събере съюзници и партньори, както и други международни организации.

Според официалното съобщение, целта на учението е "да се изгради устойчивост, както на силите за реагиране, така и на обществото като цяло. Учението ще позволи служители от различни държави да тренират заедно в условия, максимално близки до реалните, и ще насърчи гражданско-военното сътрудничество в отговор на предизвикателствата, включително изменението на климата".