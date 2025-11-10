Медия без
Летящи спецгрупи тръгват да ровят за пране на пари

В тях ще влизат хора от финансовото разузнаване на ДАНС, МВР, НАП и митниците

Днес, 20:06
Българският вътрешен министър, временният американски посланик и представители на българските и американски служби на среща по темата за прането на пари
Кабинетът създава летящи спецгрупи, които да дебнат за пране на пари. Това става ясно от пуснат в правителствения портал за обществено обсъждане проект на постановление на Министерския съвет за създаване на Специализирана оперативна група за анализ и противодействие на изпирането на пари. 

В групата ще  влизат служители с необходимата компетентност от Главна дирекция „Национална полиция“ в Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ в Министерството на вътрешните работи, дирекция „Финансово разузнаване“ в Държавна агенция „Национална сигурност“, дирекция „Е“ в Държавната агенция „Национална сигурност“, Агенция „Митници“ към министъра на финансите и Национална агенция за приходите към министъра на финансите.

"Така се обединяват ресурси и информация от правоприлагащите структури за противодействие на изпирането на пари. По този начин ще се постигне координация и значително по-голяма ефективност в действията по противодействието на изпирането на пари. Чрез обединяването на служители от различните компетентни служби, Специализирана оперативна група ще разполага с по-широк кръг от правомощия, експертиза и ресурс", пишат в мотивите авторите на правителственото постановление. 

Идеята бе обсъдена преди няколко дни на среща на българските и американски специални служби в присъствието на министър и посланик.

"Министърът на вътрешните работи Даниел Митов проведе работна среща с шарже д’афер Х. Мартин Макдауъл, ръководител на дипломатическата мисия на САЩ в София, и екипа по сигурността на американското посолство. В срещата участваха и зам.-директорите на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) и на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) старши комисар Явор Серафимов и старши комисар Димитър Китанов", написаха тогава от вътрешното министерство.

Основна тема на разговорите била американският модел на създаване на Специализирани оперативни групи (СОГ) за разследване, в които участват представители на различни правоохранителни институции и служби. „Моделът на СОГ, който е наложен в работата на американските ни партньори от почти 50 години, дава своите много добри резултати. Имах възможност да се запозная подробно с него по време на посещението ми в централите на ФБР и на ДЕА във Вашингтон през юни. А сега ще разчитам на много доброто ни сътрудничество с шарже д’афер Макдауъл и екипа на посолството, за да успеем да приложим модела на СОГ и в България“, заявил министър Митов.

Той информирал американските партньори, че вече е определил борбата с прането на пари като първата сфера на разследвания, за които ще бъде създадена СОГ с участието на полицейски служители от ГДНП и ГДБОП, както и от други български институции и служби. За неин ръководител е определен старши комисар Явор Серафимов. Той доскоро беше шеф на ГДБОП, а след това бе сложен за зам.шеф на националната полиция.

