Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Конгресмени искат разследване след смъртта на българин в миграционен център

Днес, 13:06
Центърът за задържане North Lake Processing Center
Центърът за задържане North Lake Processing Center

Трагичната смърт на българския гражданин Ненчо Ганчев в миграционния арест North Lake Processing Center край Болдуин, щата Мичиган, предизвика вълна от въпроси и намесата на висши американски политици. 56-годишният мъж, родом от Карлово, е бил задържан на 23 септември в рамките на мащабната операция „Midway Blitz“, при която бяха арестувани над 3000 мигранти.

Според близка на семейството Ненчо Ганчев е задържан по време на интервю за зелена карта, съобщи Нова тв. Това е и последният път, в който съпругата му го вижда жив.

Въпреки че официалните власти твърдят, че смъртта вероятно е настъпила по естествен път, две жени конгресмени вече настояват за пълно изясняване на обстоятелствата. Причината са постъпилите сигнали за системни нарушения на човешките права в конкретния миграционен център.

Новата информация по случая насочва вниманието към изключително тежките битови условия в ареста, където българинът е прекарал близо три месеца.

Конгресмени настояват за изясняване на обстоятелствата заради информация за нечовешки условия на живот – ниски температури, недостатъчна и лоша храна, нехигиенични условия, както и затруднен достъп до медицински грижи.

Според близки на семейството Ганчев е страдал от диабет тип 2. Той е бил открит в безсъзнание на пода в килията си по време на рутинна проверка в понеделник вечерта.

Българинът е живеел в САЩ повече от 30 години, пристигайки първоначално със студентска виза. Бил е собственик на малка транспортна компания и често сам е управлявал камионите си. Макар властите да посочват стари арести за дребни престъпления отпреди 17 години, той никога не е бил осъждан.

В момента съпругата на починалия е наела адвокат, но все още не е в състояние да говори пред камера. Очакват се окончателните резултати от аутопсията, които трябва да дадат отговор на въпроса дали лошите условия в американския затвор са пряката причина за смъртта на нашия сънародник.

"Имам увереност в действията на американските власти, предстои разследване и когато станат ясни резултатите ще знаме какво се е случило, работим с официална информация. Всеки гражданин трябва да се подчинява на съответната миграционна политика за легално пребиваване, в която и да е държава. Доколкото ми е известно той е имал и други задържания в такива центрове за нелегални мигранти, това не е бил първият такъв случай" - това заяви министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

мигранти, САЩ

Още новини по темата

САЩ задържаха втори танкер край Венецуела
21 Дек. 2025

България изведнъж стана критично важна за САЩ

20 Дек. 2025

Тръмп наложи санкции на "наркоплеменници" на Мадуро

12 Дек. 2025

САЩ ще искат достъп до социалните мрежи на туристите за пет години
11 Дек. 2025

САЩ превзеха танкер край Венецуела
11 Дек. 2025

Конгресът гарантира присъствието на 76 000 войници в Европа
09 Дек. 2025

САЩ "продават" на Полша 250 "Stryker"-и за 1 долар
07 Дек. 2025

Четирима убити и 19 са ранени на детски рожден ден в Калифорния
30 Ноем. 2025

"Самолетът на Страшния съд" изчезна по време на мисия

29 Ноем. 2025

САЩ увеличиха доставките на втечнен газ за Европа с 40% за година
28 Ноем. 2025

Тръмп, Зеленски и Европа са сигурни: Мирът е близо!
25 Ноем. 2025

Украйна: Мирният план е във финален етап на съгласуване
24 Ноем. 2025

Еди Рама се скара на британската вътрешна министърка
19 Ноем. 2025

САЩ ще дават приоритетно виза при билет за световното
18 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ