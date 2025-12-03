Бобокови зоват за обединение срещу Борисов и Пеевски

Бизнесмените Атанас и Пламен Бобокови поискаха "всички добри хора да се обединят срещу мафията" и "тези двама души - Борисов и Пеевски - да изчезнат от политическата сцена". "Дошъл е един преломен момент на битка между доброто и злото. Доброто трябва да се обедини и няма никакво значение кой е ляв, десен, кой е руфосил и кой е русофоб. Най-важното нещо е да се унищожи мафията. Трябва Бойко Борисов и Делян Пеевски да изчезнат от политическата сцена. Най-важното е да бъде свалена мафията, тази хидра, която е заразно зло. Трябва да се обединим и да ги изметем", категоричен бе Пламен Бобоков пред bTV.

Повод за гостуването на Бобокови в bTV бе арестът по време на протестите в София на 18-годишния син на Атанас Бобоков - Божидар. Според СДВР, момчето е било задържано, защото е бутало горящ контейнер за боклук срещу полицията.

Това е голяма лъжа, заяви Атанас Бобоков. “Арестът е станал пред офис на банка и камерите са заснели ареста. Няма качулка, в джоба си е имал 20 лева. Няма никаква подпалена кофа. Адвокатът е поискал да направи намазка на ръцете, казали са че няма нужда от това”, обясни Атанас Бобоков. "Синът ми ще е 72 часа в ареста и трябва да му се гледа мярката за неотклонение. Няма извършено престъпление, но синът ми е просто заложник", добави Атанас Бобоков.

Чичото на хванатия младеж от протеста - Пламен Бобоков, посочи, че Бойко Борисов и Делян Пеевски са организирала маскарада с провокаторите на протеста. "Снощи един наш познат ни се обади, за да ни предупреди да внимаваме какво говорим тази сутрин. Ние знаем много неща за тези хора, но целта ни е да ни се запушат устите", добави Пламен Бобоков.