Румъния въвежда ограничения заради КОВИД-19

Днес, 12:52
Посетителите в болниците получават маски и защитна престилка за еднократна употреба
Все повече здравни заведения в Румъния се връщат към ограничителни мерки, след като броят на заразените с КОВИД-19 нарасна значително в световен мащаб през последните седмици, предават местните медии, съобщи БТА.  Медицински заведения в Букурещ и страната въвеждат отново строги правила за посетителите, включително задължителното носене на предпазни средства в болниците.

В Спешната болница на окръг Бая Маре например ръководството преразгледа не само правилата за достъп, но и дневния интервал, в който са разрешени посещенията.

„Броят на инфекциите с вируса SARS-Cov2 започна да се увеличава и в Румъния. Решихме за защита на пациентите и, разбира се, за защита на техните близки да ограничим графика за посещения, така че всеки ден да се осъществяват само от 16:00 до 17:00 часа“, заяви директорът на лечебното заведение Богдан Лучан, цитиран от телевизия Антена 3 СиЕнЕн.

За да имат достъп вътре в отделенията, посетителите получават безплатно маска за еднократна употреба, защитна престилка и дезинфектант за ръце.

Румънските здравни специалисти посочват, че разпространението на вируса се е ускорило със завръщането на учениците и студентите в учебните заведения, както и с понижаването на температурите, което благоприятства разпространението на респираторни инфекции.

 

