Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Новите ковид ваксини тръгнаха с изненадващ интерес

У нас преобладава подвариантът "Стратус" на вируса

Днес, 21:02
Новите ковид ваксини се прилагат безплатно.
Сайънс тудей
Новите ковид ваксини се прилагат безплатно.

Изненадващо голям интерес посрещна пускането на новите ковид ваксини, адаптирани за актуалните варианти на вируса. Кампанията започна във вторник и още в първите три дни се ваксинираха 832 души, съобщи здравното министерство на специализираната платформа за ваксини "Плюс мен". Това е почти колкото и официалните случаи на COVID-19 от началото на тази година.

В страната са осигурени 47 520 дози от новите вариантни иРНК ваксини срещу коронавирусната инфекция. Те са адаптирани за варианта LP.8.1 на SARS-CoV-2, което е и последната версия на продукта.

Най-много ваксини са приложени в областите София град - 286, Пловдив - 92, Варна - 89, и Бургас - 63, добавят от "Плюс мен". Сред имунизираните лица са 51 медицински специалисти и здравни работници, 14 педагози, 13 деца, две бременни жени и др.

Желаещите да получат безплатна ваксина могат да потърсят информация за имунизационните пунктове по населени места на интернет адрес https://plusmen.bg/bg/facts/news/87. Приложението на ваксините започна на 23 септември във всички области на страната. Ваксинирането е безплатно.

В София пунктовете са публикувани на сайта на Столичната регионална здравна инспекция. Желаещите да се имунизират могат да си запишат час на телефон 02/8130 498. За улеснение на гражданите е разкрит и допълнителен имунизационен кабинет без предварително записване, но с изчакване на място. Работното време на кабинетите в Столична РЗИ е в делничните дни от 08:30 до 16:30 часа. Трудно подвижни лица може да заявят ваксиниране у дома на тел. 02/8130 482.

Междувременно тази седмица Националният център по заразни и паразитни болести публикува справка за секвенираните варианти на COVID-19 у нас, каквито вече се оповестяват по-рядко. При всички изследвани 56 проби е установен Омикрон и негови подварианти. Най-много проби са разновидности на подварианта XFG, известен като "Стратус" - 39. LP.8.1 е открит в една проба, а NB.1.8.1 (известен като "Нимбус") в три проби. 13 са с други подварианти. 

"Нимбус" и "Стратус" са сходни на LP.8.1, поради което се смята, че ваксините ще бъдат ефективни срещу всички върлуващи в момента варианти.

По последни данни, които са за миналата седмица, установените случаи на COVID-19 у нас от началото на годината са 1059. Миналата седмица има значително нарастване, което е обичайно за началото на учебната година - 143 случая при 106 за предходната седмица. Миналата година по това време имахме регистрирани 10 428 случая, но тогава много повече хора се тестваха, а сега го правят малцина.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ковид, COVID-19

Още новини по темата

Ваксинацията срещу COVID-19 започва от 23 септември
18 Септ. 2025

И България ще получи от най-новия вариант на ковид ваксините
15 Септ. 2025

Страсбург уличи кабинета "Борисов" във фатални грешки с COVID-19
11 Септ. 2025

Връхлита ни нова вълна на ковид

10 Септ. 2025

COVID-19 надигна глава и в България
16 Авг. 2025

Ковид настъпва с още един нов вариант - с дрезгав глас
13 Юли 2025

"Като бръснач в гърлото": Новият ковид вече е в Европа
19 Юни 2025

Китай контраатакува: COVID-19 е американски
01 Май 2025

Германски адвокат е осъден на затвор за кражба от антиковид кампания

26 Апр. 2025

Словакия връща 3 млн. евро на глобени през covid пандемията
10 Апр. 2025

Германското разузнаване: COVID-19 е изтекъл от лаборатория в Ухан
12 Март 2025

Съдът установи непряка дискриминация в ковид ваксинацията
08 Март 2025

Откриха нов коронавирус, който се предава на хора като COVID-19
21 Февр. 2025

Лекарка е дадена на съд за фалшиви ваксинации срещу COVID-19
17 Февр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Отводът като отказ от правосъдие
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Борисов бяга с главно "Б" от правителството на ГЕРБ
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар