Новите ковид ваксини тръгнаха с изненадващ интерес

Изненадващо голям интерес посрещна пускането на новите ковид ваксини, адаптирани за актуалните варианти на вируса. Кампанията започна във вторник и още в първите три дни се ваксинираха 832 души, съобщи здравното министерство на специализираната платформа за ваксини "Плюс мен". Това е почти колкото и официалните случаи на COVID-19 от началото на тази година.

В страната са осигурени 47 520 дози от новите вариантни иРНК ваксини срещу коронавирусната инфекция. Те са адаптирани за варианта LP.8.1 на SARS-CoV-2, което е и последната версия на продукта.

Най-много ваксини са приложени в областите София град - 286, Пловдив - 92, Варна - 89, и Бургас - 63, добавят от "Плюс мен". Сред имунизираните лица са 51 медицински специалисти и здравни работници, 14 педагози, 13 деца, две бременни жени и др.

Желаещите да получат безплатна ваксина могат да потърсят информация за имунизационните пунктове по населени места на интернет адрес https://plusmen.bg/bg/facts/news/87. Приложението на ваксините започна на 23 септември във всички области на страната. Ваксинирането е безплатно.

В София пунктовете са публикувани на сайта на Столичната регионална здравна инспекция. Желаещите да се имунизират могат да си запишат час на телефон 02/8130 498. За улеснение на гражданите е разкрит и допълнителен имунизационен кабинет без предварително записване, но с изчакване на място. Работното време на кабинетите в Столична РЗИ е в делничните дни от 08:30 до 16:30 часа. Трудно подвижни лица може да заявят ваксиниране у дома на тел. 02/8130 482.

Междувременно тази седмица Националният център по заразни и паразитни болести публикува справка за секвенираните варианти на COVID-19 у нас, каквито вече се оповестяват по-рядко. При всички изследвани 56 проби е установен Омикрон и негови подварианти. Най-много проби са разновидности на подварианта XFG, известен като "Стратус" - 39. LP.8.1 е открит в една проба, а NB.1.8.1 (известен като "Нимбус") в три проби. 13 са с други подварианти.

"Нимбус" и "Стратус" са сходни на LP.8.1, поради което се смята, че ваксините ще бъдат ефективни срещу всички върлуващи в момента варианти.

По последни данни, които са за миналата седмица, установените случаи на COVID-19 у нас от началото на годината са 1059. Миналата седмица има значително нарастване, което е обичайно за началото на учебната година - 143 случая при 106 за предходната седмица. Миналата година по това време имахме регистрирани 10 428 случая, но тогава много повече хора се тестваха, а сега го правят малцина.