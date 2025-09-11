Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Страсбург уличи кабинета "Борисов" във фатални грешки с COVID-19

Правителството е допуснало дискриминация при ваксинацията и с това - много висока смъртност

Днес, 21:01
Ваксини имаше, но не за рисковите групи, а правителството на Борисов така и не даде смислено обяснение защо подмени приоритетите.
БГНЕС
Ваксини имаше, но не за рисковите групи, а правителството на Борисов така и не даде смислено обяснение защо подмени приоритетите.

Фаталните грешки на кабинета "Борисов" по време на най-тежките години на пандемията бяха потвърдени от европейски орган, макар и с пет години закъснение. Провалът с ваксинацията доведе до трагично висока смъртност - България е втора в света след Перу по този черен показател, въпреки че като европейска страна имаше изпреварващ достъп до първите ваксини.

Правителството на Бойко Борисов, което беше на власт по това време, сбърка генерално плана за ваксинация, като даде предимство на чиновниците, а остави назад най-рисковите групи - възрастните и хронично болните. По тези действия у нас също се води дело, заведено от Българския хелзинкски комитет, и когато на първа инстанция част от обвиненията паднаха, здравният министър от онова време проф. Костадин Ангелов прояви наглостта да се хвали с това във "Фейсбук".

Сега с решение излезе Европейският комитет за социални права (ЕКСП) - малко известен у нас орган, базиран в Страсбург, който следи за спазването на "социалната конституция" на ЕС - Европейската социална харта. За решението съобщи Българският хелзинкски комитет, който е една от организациите, подали иска. Изготвените от ЕКСП заключения са обект на разглеждане от Правителствения комитет по Европейската социална харта. В случай на продължително и/или сериозно нарушаване на разпоредби от Хартата, Правителственият комитет може да гласува предупреждение, а при по-тежките случаи – да изготви предложение за препоръка, която на свой ред се гласува от Комитета на министрите на Съвета на Европа. Точно това се очаква сега да се случи с България - да получи препоръки от Комитета.

Делото в ЕКСП беше заведено от коалиция организации през 2021 г., а решението е публикувано в края на юли т.г. и е окончателно. Организациите сезираха европейския орган за нарушения на правото на опазване на здравето и недопускане на дискриминация.

ЕКСП установи, че в Националния план за ваксиниране срещу COVID-19, приет през декември 2020 г., правителството на България е поставило възрастните хора и хората с хронични заболявания едва във Фаза IV на ваксинационния план. По план тя трябва да започне чак след като бъдат ваксинирани чиновниците от министерствата, журналистите, банковите чиновници и работниците в транспортния и комуникационния сектор.

Забавянето на ваксинирането на тези силно уязвими хора по време на втората вълна на пандемията през януари и февруари 2021 г. e предизвикало много висока смъртност сред тях. Според ЕКСП „правителството не е предоставило никакво съществено обяснение и оправдание за своето решение да не приоритизира достъпа до ваксини на възрастните хора и на тези с хронични заболявания“. То не е предоставило никаква обосновка за решението си да постави тези категории граждани в четвъртата фаза на своя план за ваксинация. Това е несъвместимо със  задълженията на правителството по Хартата и демонстрира явен пропуск в приоритизирането на тяхната защита. Освен това, Комитетът установява, че високите нива на смъртност сред тези уязвими групи разкриват значителен недостатък в прилагането на ефективни превантивни мерки.

Комитетът също така се произнася, че България не е успяла да приеме достатъчно всеобхватна комуникационна стратегия и не е отделила адекватно финансиране за кампания за популяризиране на ваксинацията. От решението става ясно, че дори новият министър на здравеопазването, избран през декември 2021 г., е признал провалите на правителството да организира подходяща комуникационна кампания. Въпреки това отговорите на правителството до ЕКСП не съдържат обяснение или признание за неспособността да се преодолеят пропуските в комуникацията и финансирането за ефективна кампания за ваксинация.

„Комитетът намира, че този постоянен пропуск не само е възпрепятствал разпространението на ключова здравна информация, но и е допринесъл за общественото колебание към ваксинирането, което потенциално е повлияло на здравните резултати на нацията“, пише в решението.

ЕКСП установява не само общо нарушение на правото на опазване на здравето, но също така и дискриминация във връзка с това право спрямо възрастните хора и тези с хронични заболявания. Дискриминацията се състои в липсата на адекватно приоритизиране в плана за ваксиниране на тези групи. Освен това, обявените от правителството „зелени коридори“ са били на свой ред дискриминационна мярка. Според Комитета „условията, осигурени в тези зелени коридори, са били неадекватни за възрастните хора и за хората с хронични заболявания, които често е трябвало да чакат дълги часове на опашка без подходящи места за сядане, особено в суровите зимни условия. Тази ситуация ги е изложила на допълнителни здравословни рискове и дискомфорт, което в крайна сметка ги е обезкуражавало да се ваксинират“, посочват членовете на комитета.

Решението на ЕКСП е окончателно. То предстои да се изпрати на Комитета на министрите на Съвета на Европа за формулиране на препоръки към България. Делото в България все още не е завършило на последна инстанция.

Съдът установи непряка дискриминация в ковид ваксинацията
Решението за отваряне на зелени коридори в първите седмици от ваксинационния процес по време на пандемията от COVID-19 е било акт на непряка дискриминация. Това реши Софийският градски съд на втора инстанция по дело, заведено от Българския хелзинкски комитет в края на 2021 г.
СЕГА
08 Март 2025

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ковид ваксини, ковид ваксинация, ваксинационен план, COVID-19

Още новини по темата

Връхлита ни нова вълна на ковид

10 Септ. 2025

COVID-19 надигна глава и в България
16 Авг. 2025

Ковид настъпва с още един нов вариант - с дрезгав глас
13 Юли 2025

"Като бръснач в гърлото": Новият ковид вече е в Европа
19 Юни 2025

Китай контраатакува: COVID-19 е американски
01 Май 2025

Германски адвокат е осъден на затвор за кражба от антиковид кампания

26 Апр. 2025

Словакия връща 3 млн. евро на глобени през covid пандемията
10 Апр. 2025

Германското разузнаване: COVID-19 е изтекъл от лаборатория в Ухан
12 Март 2025

Съдът установи непряка дискриминация в ковид ваксинацията
08 Март 2025

Откриха нов коронавирус, който се предава на хора като COVID-19
21 Февр. 2025

Лекарка е дадена на съд за фалшиви ваксинации срещу COVID-19
17 Февр. 2025

България е бракувала или дарила над 5,5 млн. ковид ваксини
10 Окт. 2024

Кунчев: COVID вариантът ХЕС е много лек
17 Септ. 2024

От днес започва безплатна ваксинация срещу COVID-19
11 Септ. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар