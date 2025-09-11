Страсбург уличи кабинета "Борисов" във фатални грешки с COVID-19

Фаталните грешки на кабинета "Борисов" по време на най-тежките години на пандемията бяха потвърдени от европейски орган, макар и с пет години закъснение. Провалът с ваксинацията доведе до трагично висока смъртност - България е втора в света след Перу по този черен показател, въпреки че като европейска страна имаше изпреварващ достъп до първите ваксини.

Правителството на Бойко Борисов, което беше на власт по това време, сбърка генерално плана за ваксинация, като даде предимство на чиновниците, а остави назад най-рисковите групи - възрастните и хронично болните. По тези действия у нас също се води дело, заведено от Българския хелзинкски комитет, и когато на първа инстанция част от обвиненията паднаха, здравният министър от онова време проф. Костадин Ангелов прояви наглостта да се хвали с това във "Фейсбук".

Сега с решение излезе Европейският комитет за социални права (ЕКСП) - малко известен у нас орган, базиран в Страсбург, който следи за спазването на "социалната конституция" на ЕС - Европейската социална харта. За решението съобщи Българският хелзинкски комитет, който е една от организациите, подали иска. Изготвените от ЕКСП заключения са обект на разглеждане от Правителствения комитет по Европейската социална харта. В случай на продължително и/или сериозно нарушаване на разпоредби от Хартата, Правителственият комитет може да гласува предупреждение, а при по-тежките случаи – да изготви предложение за препоръка, която на свой ред се гласува от Комитета на министрите на Съвета на Европа. Точно това се очаква сега да се случи с България - да получи препоръки от Комитета.

Делото в ЕКСП беше заведено от коалиция организации през 2021 г., а решението е публикувано в края на юли т.г. и е окончателно. Организациите сезираха европейския орган за нарушения на правото на опазване на здравето и недопускане на дискриминация.

ЕКСП установи, че в Националния план за ваксиниране срещу COVID-19, приет през декември 2020 г., правителството на България е поставило възрастните хора и хората с хронични заболявания едва във Фаза IV на ваксинационния план. По план тя трябва да започне чак след като бъдат ваксинирани чиновниците от министерствата, журналистите, банковите чиновници и работниците в транспортния и комуникационния сектор.

Забавянето на ваксинирането на тези силно уязвими хора по време на втората вълна на пандемията през януари и февруари 2021 г. e предизвикало много висока смъртност сред тях. Според ЕКСП „правителството не е предоставило никакво съществено обяснение и оправдание за своето решение да не приоритизира достъпа до ваксини на възрастните хора и на тези с хронични заболявания“. То не е предоставило никаква обосновка за решението си да постави тези категории граждани в четвъртата фаза на своя план за ваксинация. Това е несъвместимо със задълженията на правителството по Хартата и демонстрира явен пропуск в приоритизирането на тяхната защита. Освен това, Комитетът установява, че високите нива на смъртност сред тези уязвими групи разкриват значителен недостатък в прилагането на ефективни превантивни мерки.

Комитетът също така се произнася, че България не е успяла да приеме достатъчно всеобхватна комуникационна стратегия и не е отделила адекватно финансиране за кампания за популяризиране на ваксинацията. От решението става ясно, че дори новият министър на здравеопазването, избран през декември 2021 г., е признал провалите на правителството да организира подходяща комуникационна кампания. Въпреки това отговорите на правителството до ЕКСП не съдържат обяснение или признание за неспособността да се преодолеят пропуските в комуникацията и финансирането за ефективна кампания за ваксинация.

„Комитетът намира, че този постоянен пропуск не само е възпрепятствал разпространението на ключова здравна информация, но и е допринесъл за общественото колебание към ваксинирането, което потенциално е повлияло на здравните резултати на нацията“, пише в решението.

ЕКСП установява не само общо нарушение на правото на опазване на здравето, но също така и дискриминация във връзка с това право спрямо възрастните хора и тези с хронични заболявания. Дискриминацията се състои в липсата на адекватно приоритизиране в плана за ваксиниране на тези групи. Освен това, обявените от правителството „зелени коридори“ са били на свой ред дискриминационна мярка. Според Комитета „условията, осигурени в тези зелени коридори, са били неадекватни за възрастните хора и за хората с хронични заболявания, които често е трябвало да чакат дълги часове на опашка без подходящи места за сядане, особено в суровите зимни условия. Тази ситуация ги е изложила на допълнителни здравословни рискове и дискомфорт, което в крайна сметка ги е обезкуражавало да се ваксинират“, посочват членовете на комитета.

Решението на ЕКСП е окончателно. То предстои да се изпрати на Комитета на министрите на Съвета на Европа за формулиране на препоръки към България. Делото в България все още не е завършило на последна инстанция.