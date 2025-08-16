COVID-19 надигна глава и в България

Въпреки че малцина се тестват, повишена заболяемост от COVID-19 вече се забелязва и у нас, след като в Европа два нови подварианта увеличиха случаите. Миналата седмица (3-10 август) Националният център по заразни и паразитни болести отбелязва в епидемиологичния си бюлетин 29 случая. Това е нищо, но до предходната седмица случаите бяха по няколко на седмица (разликата е 23 повече). Затова и данните предизвикаха интерес.

От началото на годината в страната са регистрирани 413 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 6599 случая. Не виждам нищо притеснително, коментира през седмицата главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. Той отбеляза, че коронавирусът се променя и развива нови щамове, които се разпространяват повече, когато няма силен колективен имунитет. Начинът на протичане на заболяването при тях според него обаче не създава причина за притеснения. Специалистът добави, че се развиват симптоми, с които много рядко човек би стигнал до лекар.

В няколко страни се наблюдава стабилно увеличение на циркулацията на SARS-CoV-2 (както се нарича вирусът, причинил пандемията), отбелязва в бюлетина си за 9-15 август Европейският център за превенция и контрол на заболяванията. С увеличение на положителните тестове през седмицата 3-10 август са Люксембург, Норвегия, Ирландия и Малта, но тази статистика се събира само от някои държави, а не от всички.

Хоспитализациите, включително тези в интензивни отделения, както и смъртните случаи остават на по-ниско ниво в сравнение с лятото на 2024 г., отбелязват европейските епидемиолози. Въпреки това, те смятат, че възрастните хора над 65 г. остават в риск от по-тежко протичане на заболяването. След зима на сравнително слаба циркулация на COVID-19, имунитетът на населението вероятно частично е загубен, коментират от европейския център.

По-тревожно е положението с чикунгуня - заболяване, което се пренася от тигрови комари и започна доста да се засича в няколко европейски страни, след като в Китай случаите скочиха значително. От началото на 2025 г. до 13 август две страни в Европа са докладвали случаи - Франция (111) и Италия (7). Само тази седмица Франция е докладвала 48 нови случая, а Италия - нови пет. Би Би Си съобщи вчера, че от началото на годината във Великобритания има над 70 случая - двойно повече в сравнение със същия период на 2024 г.

България е спомената в европейския бюлетин със случай на западнонилска треска, като една от осем европейски страни, където е установено заболяването (другите са Франция, Гърция, Унгария, Италия, Румъния, Сърбия и Испания).

Какво трябва да знаем за чикунгуня

Треска Чикунгуня е остро заразно заболяване, което се характеризира с внезапно начало, силни болки в големите стави, двувълново протичане, хеморагичен синдром, петнист обрив и доброкачествен изход, обясняват от РЗИ-Велико Търново на сайта си. Разпространена е в Танзания, Зимбабве, Мозамбик, ЮАР, Уганда и някои други страни в Африка и в Индия. Пренася се от комари.

Инкубационният период е между 3 и 12 дни. Началото е внезапно с втрисане и повишаване на температурата до 39-40 градуса, силна адинамия (безсилие), болки по ставите и мускулите, особено в кръста. След 3-5 дневен период температурата се понижава, но след 1-2 дни отново се повишава. По кожата на тялото се появява едър петнист обрив и сърбеж. Тежките случаи протичат с кръвонасядания по кожата и видимите лигавици, понякога и с кухинни кръвотечения.