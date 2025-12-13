Тежък и силно заразен грип вече върлува в страната

Грипът вече се разпространява епидемично в страната, като от около седмица се отчита сериозно увеличение на случаите. Това заяви епидемиологът проф. Тодор Кантарджиев в ефира на предаването „Събуди се“ на Нова телевизия. По думите му в момента циркулира подвариант на грип А, който е по-заразен и се изкарва по-тежко в сравнение с предишни сезони.

По данни на Националния център по заразни и паразитни болести, в периода 24 ноември - 7 декември, са изследвани 228 проби на болни пациенти, като при тях са доказани 3 грипни A(H1N1) вируса, 14 грипни вируса A(H3N2) и 10 SARS-CoV-2. Общо 165 проби са изследвани допълнително за 9 негрипни респираторни вируси: респираторно-синцитиален вирус, човешки метапневмовирус, парагрипни вируси 1/2/3 тип, аденовируси, риновируси, бокавируси и ентеровирус D68. Доказани са 4 парагрипни вируса 3-и тип; 1 парагрипен вирус 1-и тип; 18 риновируса; 4 аденовируса; 12 бокавируса и 2 ентеровирус D68.

От нашата справка не става ясно какъв подвид са установените грипни вируси в България, но в Европа тези дни има апокалиптични съобщения за супергрип, който е много по-заразен от обичайното, след като е претърпял седем изненадващи мутации това лято. Става дума за щама H3N2, но от подгрупа К, срещу който има много нисък имунитет от предишни инфекции и ваксинации. Ако 100 заразени с грип обикновено го предават на други 120, то при новия H3N2 100 души заразяват 140, обяснява британската телевизия "Скай".

Ваксината срещу грип остава силно препоръчителна, тъй като предпазва от тежко протичане и усложнения, въпреки че щамът е леко изменен спрямо този, включен във ваксините по препоръка на СЗО, каза проф. Кантарджиев. „Най-важното е комбинацията от ваксина и навременно лечение с антивирусно лекарство. Това не са хранителни добавки, а истински лекарства срещу грип, които трябва да се изписват от лекар“, подчерта епидемиологът. Той посъветва още при първи симптоми болният незабавно да се свърже с личния си лекар и да започне лечение, без да изчаква развитието на болестта.

Проф. Кантарджиев припомни характерните симптоми на грипа – висока температура, суха и дразнеща кашлица, главоболие, болки в очите, силни мускулни и ставни болки и отпадналост. По думите му грипът не трябва да се „изчаква“, както други вирусни инфекции, тъй като бързо може да доведе до усложнения.

Най-рисковата група в момента са децата между 5 и 14 години и възрастните над 65 г. Според проф. Кантарджиев болните деца трябва да останат вкъщи, а не да посещават училища и детски градини. Ако се приема антивирусно лечение, заразността рязко намалява още на втория ден. Без лечение болният може да бъде заразен в продължение на 5 до 7 дни.

По отношение на бързите тестове за грип експертът уточни, че те могат да бъдат ориентир, но не бива да са единствена основа за диагноза, тъй като са възможни както фалшиво положителни, така и фалшиво отрицателни резултати.

Епидемиологът препоръча стриктно спазване на основните противоепидемични мерки – често миене на ръце, проветряване на помещенията, дезинфекция на повърхности и носене на маска при контакт с хора с грипоподобни симптоми, особено в градския транспорт.