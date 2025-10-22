Дойдоха 15 000 дози от детската ваксина-спрей срещу грип

В страната вече са доставени 15 000 дози от назалната ваксина срещу сезонен грип за деца. От днес започва разпределението им в аптечната мрежа, съобщи специализираният сайт за ваксини на здравното министерство "Плюс мен". Ваксината е препоръчителна за имунизация при деца от 2-годишна възраст нагоре, като се прилага чрез впръскване в носа и поради това е особено популярна.

Децата под 9-годишна възраст, които не са ваксинирани през живота си срещу сезонен грип, следва да получат две дози от ваксината през 28-дневен интервал, напомнят от "Плюс мен".

Ваксинация срещу грип при деца се извършва от лекар в лечебно заведение или в имунизационен кабинет на РЗИ при закупуването ѝ от родител от аптечна мрежа. Ваксинация срещу сезонен грип се препоръчва за всички деца, като от особено значение е за деца с хронични заболявания, при които грипно заболяване може да доведе до влошаване на здравословното състояние.

Назална ваксина срещу грип не следва да се прилага при деца с имунна недостатъчност или на имуносупресивно лечение.

Препоръчва се ваксина срещу сезонен грип да се приложи преди началото на грипния сезон, като ваксинация е възможно и по време на грипна епидемия.