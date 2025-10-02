Медия без
Личните лекари искат да гонят пациенти от листите си

Гилдията настоява още от 1 ноември потребителската такса да стане 2 евро за всички и 1 евро за пенсионери

Днес, 06:45
Личните лекари настояват да получат право да гонят агресивни или непослушни пациенти от листата си.
Общопрактикуващите лекари да имат право да прекратяват регистрацията на пациент в практиката си настоява съсловната организация в документ с предложения за промени в националния рамков договор. Сега такава възможност няма, но пациентът може два пъти годишно да смени личния си лекар.

Изхвърлянето на пациент от листата ще става при агресивно и неуважително отношение – физическа или вербална агресия. Личният лекар ще може да прекрати регистрацията на свой пациент и при неколкократен отказ от задължителни прегледи и имунизации и системен отказ за спазване на вътрешния ред, доказани с подписи. Допуска се обаче това да става и при доста по-общата формулировка "липса на доверие лекар-пациент". 

Отказът от пациент ще става със заявление до РЗОК, която пък ще инициира комисия с представители на БЛС и НЗОК, която да се произнесе по случая.

Общопрактикуващите лекари искат също така възможност да отсъстват без заместник до 10 работни дни годишно и до 5 работни дни еднократно. В този случай ще се изпраща уведомление до РЗОК, която трябва да го публикува на сайта си. В тези случаи пациентите на отсъстващия медик ще могат да получат помощ при друг лекар, стига да не става дума за профилактика и диспансеризация. При необходимост от получаване на реимбурсирани медикаменти в периода на отсъствието пациентите ще могат да ги получат чрез служебна рецепта за 30 дни, какъвто режим е имало през ковид годините.

В предложенията има и идея да се разреши предписване на лекарства, медицински изделия и диетични храни от разстояние, когато пациентът е в карантина или има трайно установена физическа невъзможност да посещава лекаря. 

В полза на имунизациите по национални програми медиците предлагат да отпадне ограничението те да се прилагат само на пациенти в листите. Искат обаче и да получават заплащане както при задължителните ваксини. 

Джипитата предлагат още да спрат да им изискват съхраняване на хартиени документи - абсурдно остаряла практика, която е и напълно ненужна благодарение на Националната здравноинформационна система. Настояват да отпаднат наказанията им при първо и маловажно нарушение.

Покрай намерението да се позволи личният лекар да бъде сменян онлайн чрез НЗИС, сдружението настоява лекарят да има право да откаже вписването на пациента.

Покрай спора каква потребителска такса да има и изявлението на здравния министър Силви Кирилов, че до юни 2026 г. тази такса няма да се увеличава, сдружението излиза с идея в точно обратна посока - още от 1 ноември таксата да стане 3,90 лв. от сегашните 2,90 лв., което е приблизително равно на 2 евро, а за пенсионерите сумата да се увеличи от 1 лв. на 1,95 лв., или 1 евро. От 1 януари пък искат размерът да се обвърже с минималната заплата, като бъде 0,5-0,6%, което би означавало около 6 лв. Личните лекари настояват още за децата до 18 г. да се дължи такса по подобие на пенсионерската, като изрично се запише, че сумата се дължи от родителите, а не от самите деца.


ПРОЦЕДУРА

Техническата реализация на заявяване на промяна на личен лекар през еЗдраве, по имейл или по пощата се обсъжда с Националния системен интегратор, посочва здравният министър Силви Кирилов в отговор на парламентарен въпрос от депутата Божидар Божанов за възможните облекчения за тази смяна. Възможно е да се въведе и нотификация чрез приложението за смърт, пенсиониране или прекратяване на договора с НЗОК на личен лекар, но за целта трябва да се интегрират системите на НЗОК и ГРАО (гражданската регистрация).

По отношение на периодите за смяна обаче министърът е категоричен, че те ще останат ограничени само до два пъти годишно през месеците юни и декември. Това, според него, гарантира стабилност и проследимост в медицинската грижа и възможност за по-добро административно и финансово планиране. Сега например има пациенти, които в рамките на двата едномесечни периода успяват 2-3 пъти да сменят личния си лекар. Освен това, ограничението предпазва от злоупотреби - например прехвърлянето от лекар на лекар с цел получаване на лекарства и услуги, които предишният е отказал, обяснява още здравният министър.

