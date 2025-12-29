Медия без
Изтича срокът за смяна на личен лекар

Днес, 12:41
До края на декември може да се смени личният лекар.
Остават броени часове, в които здравноосигурените могат да направят смяна на личния си лекар. Това е възможно само два пъти в годината - през юни и през декември.

Формулярът за избор на общопрактикуващ лекар може да се изтегли от сайта на НЗОК – www.nhif.bg - рубрика "За граждани" - "Регистрационни форми за избор на общопрактикуващ лекар" (в случая се попълват регистрационната форма за "постоянен избор на общопрактикуващ лекар"). На гърба на формуляра има указания за попълването му.

Може да се обърнете и към РЗОК (координатите им са изписани в меню "Контакти" на сайта на НЗОК - www.nhif.bg), където оказват пълно съдействие на обърнали се към тях здравноосигурени лица при избора на нов лекар и им предоставят информация за общопрактикуващите лекари, които са сключили договор с НЗОК в съответния здравен район.

Няма нужда човек да се отписва от листата на стария си личен лекар. Достатъчно е да отиде при новия с попълнен формуляр. Носете и здравноосигурителната си книжка, в която той ще впише трите си имена и датата на избора. Оттам нататък прехвърлянето се извършва по служебен път. 

Общопрактикуващият (личният)  лекар е длъжен да оказва медицинска помощ на здравноосигуреното лице от датата, на която е осъществен изборът, като лицето се включва в пациентската му листа от тази дата.

