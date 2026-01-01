МЗ издаде указания заради настъпването на грипа

Във връзка с интензивното разпространение на грип и остри респираторни заболявания в страната, Министерството на здравеопазването напомни основните препоръки за предпазване и намаляване на риска от заразяване.

Грипът и острите респираторни заболявания се предават лесно, като особено уязвими са бременните жени, възрастните хора, малките деца, лицата с хронични заболявания и с отслабена имунна система. При хора от тези групи рискът от усложнения е по-висок.

Какви са общите мерки за намаляване на риска от заразяване по време на грипния сезон?

- Избягвайте струпвания на хора, особено на закрито.

- Избягвайте да пипате очите, носа или устата си, особено с неизмити ръце. Вирусите често се разпространяват, когато човек докосне нещо, което е замърсено с тях и след това докосне очите, носа или устата си.

- При възможност останете у дома, поне 4-5 дни след появата на симптомите, за да избегнат заразяването на други хора. Децата със симптоми на заболяване не бива да посещават организирани колективи.

- Ако не може да останете вкъщи по време на острата фаза на заболяването си, обмислете носенето на медицинска маска за лице на обществени места, в градския транспорт, лечебни заведения, аптеки, в дома и при контакт с други хора.

Какво трябва да знаем за маските?

По време на период на повишена активност на грип и остри респираторни заболявания медицински маски се използват от медицински персонал и се препоръчват за посетителите и пациентите в лечебните заведения; лица от рисковите групи (с изключение на малки деца) на закрито – в магазини, обществен транспорт, обществени места; членове на домакинството или други лица, полагащи грижи за болни от грип; болен от грип и остро респираторно заболяване при контакт с друго лице.

Медицинските маски трябва да се поставят и носят правилно, за да спомогнат за намаляване на риска от заразяване, поради излагане на инфекциозни капчици и аерозол, особено ако се използват заедно с други превантивни мерки, като избягване на близък контакт и поддържане на добра хигиена на ръцете.

Медицинската маска се сменя след продължителна употреба (повече от няколко часа) или когато се замърси или навлажни. След смяна маската се изхвърля в подходящо място и се извършва незабавно хигиена на ръцете преди докосване на предмети, повърхности или контакт с хора.

Грипът не се лекува с антибиотици, а най-надеждният начин за предпазване от тежко протичане и усложнения остава ваксинацията. В България тя е безплатна за лица на и над 65 г., припомнят от МЗ.

За периода от 29.09.2025 до 21.12.2025 г. от изследвани 958 проби в Националната референтна лаборатория по грип и остри респираторни заболявания към Националния център по заразни и паразитни болести, в 10,8% (103 проби) са доказани грипни вируса А, с преобладаващ тип A/H3N2. По-голямата част от тях – 66 проби са доказани в рамките на седмицата от 15.12 до 21.12, като 84% са при деца до 5-годишна възраст. Допълнително са изолирани още 233 други респираторни причинители при деца до 5 години, в т.ч. риновируси, респираторно синцитиални вируси, бока вируси, метапневмовируси, парагрипни вируси, коронавируси и др.