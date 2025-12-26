Чака ни по-тежък грипен сезон

Грипът този сезон ще бъде доста по-широко разпространен и ще има доста повече заболели. Това каза пред Нова тв проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

"Грипът напредва и това е очаквано. Разширява се неговото разпространение, интензифицира се циркулацията на грипния вирус. Сега е време да релаксираме с близки хора и да си стоим на топло, защото охлаждането на тялото отваря вратата за вируси, не само за грипния", предупреди проф. Христова.

По думите ѝ сега е стартът на епидемичното разпространение на грипа и ще станем свидетели на бързо покачващи се нива на заболяемост. "Вече изпреварихме миналогодишното разпространение. Тази година тръгнахме с доста по-малка заболяемост, спрямо същия период за миналата година, но настигнахме това ниво и уверено крачим напред и нагоре. Така че грипът тази година ще бъде доста по-широко разпространен и ще има доста повече заболели", каза тя.

И обясни това с мутиралия грипен вирус H3N2. Според нея в момента има единични случаи на ковид. "Официалната регистрация показва около 50 случая, но и при нас десетина пъти по-рядко доказваме SARS-CoV-2 спрямо грипен вирус", посочи тя.

"В момента област Перник е на първо място по разпространение на грипа по области. Там има 303 заболели на 10 000 за седмица. Миналата седмица бяха около 240. Има сериозно увеличение, това са вече епидемични нива. Следват Габрово, Варна, Русе и все повече области ще се присъединяват. А после по обратен ред ще излязат", коментира експертът.

Заболяемостта е различна и по възрастови групи. "При средна за страната 112 на 10 000, при деца между 5 и 14 години е над 300, а при деца до 5 години е над 400. Най-малките са най-уязвими", каза тя. "От другата страна са възрастните, които също са уязвими. И предвид подлежащите им заболявания често стигат и до болница. При тях хоспитализациите са водещи", обясни Христова.

Председателят на европейското бюро на Световната здравна организация Ханс Клуге обяви преди десетина дни, че новият вариант на грипа вече представлява до 90% от всички потвърдени случаи на грип в Европейския регион. "Това показва как дори малка генетична промяна в грипния вирус може да окаже огромен натиск върху здравните ни системи, тъй като хората нямат изградена имунна защита срещу него", каза той. Но подчерта, че макар че може да не предотвратява заразяването, първоначални данни от Обединеното кралство потвърждават, че настоящата сезонна противогрипна ваксина намалява риска от тежки здравни последици при инфекция. "Ваксинацията остава най-важната превантивна мярка за избягване на тежко протичане на заболяването", подчерта той.

"Не са ли децата на училище, е много добре, защото най-застрашена е възрастта от 4 до 14 години. Просто там колективният имунитет е най-слаб и можем да очакваме много случаи именно в този възрастов интервал", каза пред bTV епидемиологът проф. Кантарджиев.

Той припомни и най-важните мерки - старателно и редовно миене на ръцете, възрастните да носят маски на публични места и като се събират приятели, да няма болни на масата.