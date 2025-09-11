Този сезон ще има повече ваксини за грип

Общо 100 000 повече от миналата година ваксини срещу грип ще бъдат доставени в страната тази година. Това съобщават от онлайн платформата "Плюс мен", създадена от Министерството на здравеопазването с цел популяризиране на информация за ползите от ваксините.

По данни на Изпълнителната агенция по лекарствата е заявена доставка на 580 000 противогрипни ваксини. По-голямата част от тях ще бъдат предназначени за изпълнение на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и пневмококовите инфекции при хора на и над 65 години, а останалите количества ще бъдат за свободна продажба в аптечната мрежа. Очаква се да бъдат доставени и повече назални ваксини, използвани за деца над двегодишна възраст. Предвиденото количество от тях е 15 000 дози, което е с пет хиляди повече.

Ваксините срещу сезонен грип са препоръчват за всички над шестмесечна възраст, особено при деца и възрастни с хронични заболявания, бременни жени, хора с повишен риск от заразяване във връзка с професията им (транспортни работници, служители в армията и полицията, медицински персонал и др.), членове на семейства, в които има хора с повишен риск от усложнения след заболяване от грип, поради иминосупресивни състояния, трансплантация и др.

Имунизацията срещу грип е препоръчителна и може да се извърши по време на целия епидемичен сезон. Ваксинирането на възрастните хора, което се извършва в рамките на националната програма, е безплатно.

През сезон 2024/2025 г. грипна епидемия бе обявена в дванадесет области на страната - Смолян, Плевен, Варна, Бургас, Пазарджик, Габрово, Пловдив, София област, Велико Търново, Ямбол, Шумен и Перник. Първият регистриран случай на грип през миналогодишния есенно-зимен сезон беше в края на октомври 2024 г., припомня БТА.