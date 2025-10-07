Този сезон противогрипните ваксини ще са 3-валентни

Тази година ваксините срещу сезонен грип не съдържат един от щамовете, който преди съдържаха. В новите формулировки на грипната ваксина липсва щамът B/Yamagata, тъй като от 2020 г. насам няма потвърдени случаи на естествено циркулиращ вирус от линия B/Yamagata. Това обяснява епидемиологът д-р Христиана Бацелова.

На базата на тези данни Световната здравна организация заключи, че защитата срещу този щам вече не е необходимо да е част от стандартната ваксина.

Така се постига и оптимизиране на ваксината. "Премахвайки щама, който не циркулира, може да се освободи "място" за усилване на защитата срещу актуалните щамове, които реално са заплаха, казва д-р Бацелова. Тя успокоява, че дори сега да не е е включен във ваксините, учените продължават да наблюдават вирусите глобално. И ако B/Yamagata се върне, компонентът може да бъде възстановен. "Важно е да се помни: премахването на един щам не означава, че сме по-слабо защитени. Напротив ваксините са адаптирани така, че да създават защита срещу най-вероятните и циркулиращи вирусни щамове", казва тя.

Специализираният сайт за ваксините на МЗ "+мен" обяснява, че за сезон 2025/2026 г. препоръчаният състав на грипните ваксини за Северното полукълбо включва щамове A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09 - подобен вирус; A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2) - подобен вирус; B/Austria/1359417/2021 - подобен вирус. За ваксини, съдържащи четири щама, препоръката за компонента от B/Yamagata линия остава непроменена спрямо предишните препоръки: B/Phuket/3073/2013 - подобен вирус.

В България за сезон 2025/2026 ще са налични тривалентни ваксини Vaxigrip (инжекционна), Fluenz (назална), четиривалентна ваксина Influvac Tetra (инжекционна). Всички те съдържат препоръчания състав за грипни ваксини за настоящия сезон.

Няма отговор обаче кога противогрипните ваксини ще може свободно да се закупят от аптечната мрежа. След пускането на ограничено количество в края на септември, повече зареждания не е имало. На много места в аптеките има цели списъци с чакащи за ваксина. Фармацевтите се надяват след 10 октомври в аптеките да има ваксини.