Отпадат хартиените бележки за детска градина и училище

Здравните карти на децата вече са електронни

Днес, 18:49
Здравните карти на децата за детска градина и училище вече са електронни.
Личните здравно-профилактични карти на децата, изисквани в началото на учебната година в детските градини и училищата, вече могат да се издават електронно. Това обяви здравното министерство след среща на министър Силви Кирилов с министъра на е-управлението Валентин Мундров, "Информационно обслужване", БЛС и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари.

Така системата е готова за промяната в наредбата за здравните изисквания към детските градини, според която от 1 септември информацията ще се получава онлайн от здравните специалисти в детските градини. По въпроса днес излезе противоречива информация, след като по-рано от Столичната регионална здравна инспекция изтече писмо, според което електронният достъп до медицинската информация на децата за специалистите от здравните кабинети в детските градини се отлага поради липса на готовност.

В системата вече е налична информацията от проведените медицински прегледи към момента, съобщават от МЗ. Освен електронизация на здравните карти, с новите текстове в Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини, отпадна и необходимостта от представяне на т.нар. контактни бележки - медицинска бележка, че детето не е било в контакт със заразно болен в последните три дни, която се искаше при постъпването му в градината.

"Информационно обслужване" вече прелива и исторически данни за имунизациите на децата от системата на НЗОК към Националната здравноинформационна система, като стремежът е до 15 септември и този процес да е завършил.

До 15 септември родителите трябва да са завели малчуганите на профилактичен преглед при личния лекар, за да бъде издадена здравно-профилактична карта за всяко дете, което тръгва на детска градина или започва нова учебна година в училище.

