Проблеми от закуските до имотите - болница "Лозенец" отива на прокурор

Болница "Лозенец" е дадена на прокурор заради съмнения за престъпление, обяви Сметната палата, която е одитирала лечебното заведение, известно и като Правителствена болница. Нарушенията, заради които докладът е изпратен на прокуратурата, не се посочват до приключване на наказателното производство. От другите забележки на палатата обаче става ясно, че болницата е управлявана лошо и се намира в тежко финансово състояние, а при изпълнението на бюджета и управлението на имотите са налице редица проблеми.

Одитът обхваща периода от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2023 г., по времето на управлението на предишното ръководство, поясняват от палатата, без да посочват имена. През този период болницата е в тежко финансово състояние, с натрупани загуби за минали години от близо 72 млн. лв., които заедно със загубите от 2023 г. надвишават 94 млн. лв. В резултат на загубите собственият капитал на дружеството намалява и е с почти 50 на сто под размера на записания капитал, въпреки че той на два пъти е увеличаван с общо 17 млн. лева. Задълженията на лечебното заведение се увеличават от 17 млн. лв. през 2022 г. на 25,8 млн. лв. през 2023 г. и надвишават вземанията, като съществува риск дружеството да се разплаща в срок задълженията си към доставчици и кредитори, пишат още държавните одитори.

Сред посочените проблеми е спортно-оздравителният комплекс "Лозенец", който генерира непрекъснато загуби от дейността си. За ползването на услугите в комплекса се закупуват абонаментни карти, или се заплаща такса за еднократно посещение. Служителите на дружеството ползват безплатно плувен басейн и фитнес, а роднините им - с преференции, пише в доклада.

Болницата има 33 недвижими имота с обща балансова стойност от 75,3 млн. лв. към края на 2023 г. Тук влиза и поземлен имот с площ над 168 хил. кв. м с балансова стойност 14 млн. лв. Част от сградите и част от този по-голям имот не се ползват за дейността на лечебното заведение, а в същото време генерират разходи за поддръжка, амортизации, данъци и такси. Една от сградите се оказва несъществуваща, но не е отписана от баланса на дружеството и за нея са начислени разходи за амортизация и местни данъци и такси.

Проблеми има и с търговете за отдаване под наем на част от тези имоти, и с обществените поръчки, та чак до автоматите за закуски и кафе, за които няма сключен договор и не е получаван наем. Установено е още, че са отдавани оборудвани кабинети под наем, като договорите са сключвани без провеждане на търгове. Наемните вноски не са заплащани от всички наематели в договорените срокове, и поради забавяне с фактурите, и поради закъснение на наемателите.

Това не е първият сигнал за проблеми в болницата. През май 2024 г. тогавашният здравен министър Галя Кондева уволни директора Христо Стоянов, като бяха цитирани същите данни за загубите, които са включени и в одита на Сметната палата. Тогава от МЗ обявиха, че на фона на тежкото финансово състояние, болницата е правила разточителни банкети и са харчени пари за представителни разходи. Преди одитирания сега период имаше още по-големи скандали - за незаконни трансплантации, заради които през 2021 г. тогавашният здравен министър Стойчо Кацаров уволни дългогодишния директор Любомир Спасов. За Спасов последва нов етап от кариерата - стана декан на Медицинския факултет на СУ "Св. Климент Охридски", където е и днес.