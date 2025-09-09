Връхлита ни нова вълна на ковид

С 45% са се увеличили случаите на COVID-19 у нас през последните две седмици, показват данните на Националния център по заразни и паразитни болести. Експертите успокояват, че заболяването протича сравнително леко, но въпреки това посочват, че хоспитализациите се увеличават.

В последната седмица на август случаите на заболяването надхвърлиха 100 и по данни към 7 септември вече са 128. В предпоследната седмица на август бяха 88. Така за две седмици увеличението е 45%. От началото на годината в страната са регистрирани 810 случая. Това е над 10 пъти по-малко в сравнение със същия период на изминалата година. Тогава обаче се тестваше много по-масово и статистиката е преброила 9123 случая. Сега почти никой не си прави изследване.

"Очаквам случаите да се повишават, предвид и ситуацията в Европа, която отчита ръст през юли и август с около 50%", прогнозира директорът на центъра проф. Ива Христова пред "България он еър". Според нея, пикът ще е в края на септември. Проф. Христова каза, че броят на хоспитализациите също се увеличава, макар и да не е известно с колко.

"Усещането е за отпадналост. Добре е да се направи тест, за да се установи. Ако е ковид, няма да мине за 2-3 дни, ще ни държи поне седмица", обясни проф. Христова.

На фона на данните, готовността за ваксинация на желаещите от рискови групи заради напреднала възраст или хронични заболявания е много малка. Към 8 септември в София има налични 42 дози ваксина за възрастни Comirnaty JN.1, партида LK8840. Проверка на "Сега" в системата на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) обаче показа, че има по-нов вариант на ваксината, одобрен за употреба в ЕС - адаптирана Comirnaty KP.2, одобрена за употреба на 26 септември 2024 г. Comirnaty JN.1 също е адаптиран вариант, но разрешението му за употреба е от юли 2024 г. Партидата, от която има дози в София, според справка в германски сайтове, е от 5 ноември 2024 г. Данните на ЕМА показват, че в момента доминиращият вариант в Европа е Стратус (XFG).

"Още през юни/юли ваксините на Moderna и Pfizer/Biontech срещу най-разпространения актуален вариант на Covid-19 LP.8.1 получиха позитивно становище от CHMP (комисията по безопасност за приложение при хора) на Европейската Медицинска Агенция, т.е. пътят им е отворен за всички държави в ЕС. LP.8.1 е доста сходен като антиген и с нарастващите в момента варианти Nimbus и Stratus, така че мога само да препоръчам да се постави. В Германия започва разпространението на ваксините от 15 септември, предполагам, че до края на септември и в България ще има от тях", коментира наскоро във "Фейсбук" Аспарух Илиев, ръководител на лаборатория в Берн.

Преди седмица "Сега" зададе въпроси до пресцентъра на Столичната регионална здравна инспекция кога пациентите ще имат достъп до адаптирани ваксини по повод запитвания до редакцията. Отговор така и не последва. Напредък все пак се вижда - миналата седмица наличното количество ваксини за милионна София беше... нула.