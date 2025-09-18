Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Ваксинацията срещу COVID-19 започва от 23 септември

Доставени са 47 520 дози иРНК ваксини

Днес, 15:51
Сред приоритетните групи за ваксинация са възрастните над 60 г., хората с хронични заболявания, имунокомпрометираните, бременните жени, медицинските специалисти и потребители и персонал в социалните институции.
Илияна Кирилова
Сред приоритетните групи за ваксинация са възрастните над 60 г., хората с хронични заболявания, имунокомпрометираните, бременните жени, медицинските специалисти и потребители и персонал в социалните институции.

Започва имунизационната кампания срещу COVID-19 за есенно-зимния сезон 2025/2026 г., става ясно от онлайн платформата „Плюс мен“, създадена от министерството на здравеопазването, за да популяризира ползите от ваксините.

Приложението на ваксините ще започне от 23 септември във всички области на страната и ще бъде напълно безплатно, съобщават на онлайн платформата. Здравният министър доц. Силви Кирилов вече е одобрил препоръките на Националния експертен съвет по имунизации.

За предстоящата кампания са доставени 47 520 дози иРНК ваксини (Pfizer-BioNTech) срещу вариант LP.8.1 на SARS-CoV-2. Те вече са налични в регионалните здравни инспекции. От тях 43 200 дози са за хора над 12 години, а близо 4000 са за деца от 6 месеца до 11 години.

Приоритетни групи за ваксинация са възрастните над 60 г., хората с хронични заболявания, имунокомпрометираните, бременните жени, медицинските специалисти, както и потребители и персонал в социалните институции.

Ваксина срещу COVID-19 може да получи и всяко друго лице, което не попада в посочените групи и няма противопоказания за имунизация. Инжекцията се прилага в единична доза, с изключение на децата под 5 години, които не са преболедували или ваксинирани досега - при тях се поставят три дози, уточняват от МЗ. При хора с предходна имунизация срещу COVID-19 трябва да има интервал от най-малко 3 месеца от последната доза. Имунокомпрометираните могат да получат допълнителна доза след 6 месеца.

Националният експертен съвет препоръчва и паралелна защита със сезонна грипна ваксина. За хората на и над 65 години тя се осигурява безплатно по Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при хора на и над 65 г. 2023-2026 г.

Информация за пунктовете по населени места ще откриете на Специализирания сайт на Министерството на здравеопазването за имунизациите в България "Плюс мен": https://plusmen.bg/bg/facts/news/87

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ваксинация, ковид

Още новини по темата

И България ще получи от най-новия вариант на ковид ваксините
15 Септ. 2025

Връхлита ни нова вълна на ковид

10 Септ. 2025

COVID-19 надигна глава и в България
16 Авг. 2025

Ковид настъпва с още един нов вариант - с дрезгав глас
13 Юли 2025

"Като бръснач в гърлото": Новият ковид вече е в Европа
19 Юни 2025

Китай контраатакува: COVID-19 е американски
01 Май 2025

ЦРУ: COVID-19 е изпуснат от лаборатория
26 Яну. 2025

Тръмп наистина пратил ковид тестове на Путин
10 Окт. 2024

Кунчев: COVID вариантът ХЕС е много лек
17 Септ. 2024

От днес започва безплатна ваксинация срещу COVID-19
11 Септ. 2024

Едва 2397 българи са се имунизирали срещу ковид
24 Авг. 2024

Адаптираните ваксини за COVID-19 ще са тук през септември
23 Авг. 2024

Болните с COVID-19 в Гърция се увеличават
22 Юли 2024

И у нас ковид е в подем, но още няма доказан "Флирт"
11 Юли 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завесата се спуска над епохата на Доган
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар