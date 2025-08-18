Полезни ли са доматите

Векове наред в Европа се е смятало, че доматите - донесени на континента след Великите географски открития, са отровни. Днес не можем да си представим лятото без тях. С какво са полезни те?

Хидратация

Доматите съдържат 95% вода. Една чаша нарязани сурови домати съдържа почти 170 грама вода, което изненадващо ги прави дори по-хидратиращи от динята.

Свежите, сурови домати имат най-високо съдържание на вода, казва пред "Ню Йорк Таймс" Джон Ердман, почетен професор по хранене и хранителни науки в Университета на Илинойс Урбана-Шампейн. Когато се сготвят, те губят част от водата си.

Богати на ликопен

Доматите съдържат голяма доза от антиоксиданта ликопен, независимо дали са сурови, варени или сушени на слънце. Доматите и продуктите от домати (кетчуп, сос за спагети, доматен сок) осигуряват повече от 80% от ликопена в обичайната диета.

Антиоксидантите като ликопенът могат да помогнат за противодействие на оксидативния стрес в тялото ни, казват медиците. С течение на времето този стрес може да доведе до хронично възпаление, което от своя страна може да увеличи риска от много видове рак.

Учените не са установили категорично, че консумацията на храни с високо съдържание на ликопен – или на какъвто и да е антиоксидант – може директно да предотврати рака, казва Рейчъл Копек, доцент по хранене в Университета на щата Охайо. Но проучвания върху хора и животни – някои с използване на домати, други с използване на други източници на ликопен, като добавки – са показали връзка между високите нива на ликопен и по-ниския риск от рак на простатата и белия дроб.

Някои проучвания също така предполагат, че ликопенът може да помогне за предотвратяване на сърдечни заболявания, чернодробни заболявания и други хронични заболявания. Но изследователите все още не са доказали причинно-следствената връзка, казва д-р Копек.

Колкото по-червен е доматът, толкова по-високо е нивото на ликопен. Оранжевите и жълтите домати съдържат друг вид ликопен, който вероятно има сходни ползи за здравето, но е по-малко проучен. Зелените домати не съдържат ликопен.

Известно е и че сготвените домати съдържат повече ликопен от суровите. Една чаша сготвени домати съдържа около 7300 микрограма ликопен, за разлика от около 4600 в суровите домати. Освен това топлината при обработката разгражда клетъчните им стени, което прави ликопенът по-достъпен.

Ликопенът е мастноразтворим, затова консумацията на домати заедно с малко здравословни мазнини може да помогне на тялото да абсорбира ликопен, каза д-р Копек. С други думи - класическата лятна салата в България се вписва идеално в тези правила.

Добър източник на калий

Доматите са добър източник на калий, каза Пинкин Панчал, диетолог и асистент-преподавател по хранителни науки в Университета Рутгерс. Един голям суров домат съдържа 431 милиграма калий, което е приблизително колкото един средно голям банан.

Доматите съдържат и значителни количества фолиева киселина - витамин, който помага на клетките да се делят (особено важно по време на бременност), и витамин К, който помага за съсирването на кръвта и здравето на костите.



Как да ги консумираме

Експертите препоръчват добре да се измиват доматите преди консумация, за да се отстранят остатъците от пестиците. Някои дори съветват да ги измиваме в бял оцет, смесен с вода, за да се отстранят по-добре химикалите, с които са обработвани.