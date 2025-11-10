Кафето може да е полезно за хора с аритмия

Според ново проучване, пиенето на кафе може да предпази хората от нередовни сърдечни удари, въпреки общоприетото мнение, че е точно обратното. Изследването беше публикувано в Журнала на Американската медицинска асоциация. То обхваща 200 пациенти с постоянна сърдечна аритмия, като целта му е била да установи дали спирането на кафето намалява фибрилацията (едно от най-разпространените нарушения на сърдечния ритъм, изразяващо се в бързи нередовни и несинхронизирани съкращения на мускулните влакна).

Изненадващо, изследването показва, че групата, която е продължила да пие кафе, показва по-нисък риск от повтаряне на състоянието от тези, които са спрели кафето - 47 към 64%. Резултатите бяха представени и на конференцията на Американската кардиологична асоциация в Ню Орлиънс.

Милиони хора по света страдат от предсърдно мъждене, което причинява сърцебиене, както и потенциално други сериозни проблеми. Не е необичайно медицинските специалисти да съветват хората с такъв проблем да спрат да консумират кафе с кофеин, което може да предизвика повишена сърдечна честота. Но резултатите от проучването може да породят преосмисляне на тези съвети.

В шестмесечното проучване са участвали възрастни хора от САЩ, Канада и Австралия, които редовно са пили кафе през последните пет години. Участниците са разпределени на случаен принцип в две групи: тези, които са се отказали от кофеина, и тези, които са пили поне по една чаша дневно, като всички са докладвали сами за консумацията си на кафе по време на периодични видеопроверки. На двете групи са правени редовни изследвания. В крайна сметка екипът установява, че тези, които пият кафе, имат 17% по-малка вероятност да повторят епизод с нередовен сърдечен ритъм и са издържали по-дълго в спокойно състояние на сърцето спрямо другите.

Излиза, че кафето предпазва сърцето от предсърдно мъждене, коментира Грегъри Маркъс, кардиолог и професор по медицина в Университета на Калифорния, Сан Франциско, пред NBC News. Други кардиолози са по-предпазливи и казват, че не е сигурно дали кафето предпазва, но изследването показва, че поне човек може да изпие чаша кафе сутрин, без от това да развие проблем с аритмия.