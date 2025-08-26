Колко важни са електролитите

Електролитните напитки са един от най-бързо развиващите се пазари на света. Продуктите са предназначени за консумация преди, по време и след тренировка, а производителите твърдят, че те оптимизират хидратацията, здравето и физическата ви форма. Все по-често тези доскоро свързани само с фитнеса продукти се рекламират и като необходими за ежедневна хидратация. Толкова ли обаче е важно да възстановяваме веществата, загубени при изпотяването? И дали точно спортните напитки са най-добрият начин за това?

Какво са електролитите?

Електролитите са минерали – като натрий, калий, калций и магнезий – които носят електричен заряд, който влияе върху движението на водата в тялото ви. „Те помагат за поддържането на течностния баланс“, обяснява пред "Ню Йорк Таймс" д-р Ейми Уест, лекар по спортна медицина в Northwell Health. Те помагат за пренасянето на течности в и извън клетките и регулират кръвното налягане, сърдечния ритъм, мускулната и нервната функция.

Макар да се съдържат в добавки и спортни напитки, те се намират и в храните, които ядем всеки ден. Калий например има в бананите. Натрий има във всяка солена закуска, обяснява диетологът Хайди Сколник.

Наистина ли е необходимо да се заместват?

Когато загубите изключително голямо количество вода и електролити, както може да се случи при сериозен пристъп на диария, е необходимо да заместите и двете. В такива ситуации лекарите често препоръчват рехидратиращ разтвор, който обикновено съдържа повече натрий и калий от обикновените спортни напитки.

Но експертите казват, че не е необходимо да пиете спортни напитки по време на редовните си тренировки. Дори ако тези тренировки са интензивни или се провеждат при по-топло време, пиенето на вода, когато сте жадни, е достатъчно, за да се хидратирате. Захарта и въглехидратите, които се съдържат в много спортни напитки, със сигурност могат да помогнат на състезателните спортисти да поддържат енергията си, но електролитите имат малко влияние.

През 90-те години на миналия век стандартните медицински препоръки бяха спортистите да консумират напитки с високо съдържание на натрий по време на всяка тренировка, продължаваща повече от час. Но по-нови проучвания показват, че дори когато губите натрий чрез потта и урината, тялото ви успява да поддържа правилна концентрация в кръвта. В няколко малки проучвания спортистите не са отбелязали разлика в представянето си между тренировка с вода и тренировка с напитки, обогатени с електролити, дори след пет часа бягане при температура от 30 градуса.

От поне десетилетие е добре известно, че електролитите не оказват голямо влияние върху представянето, казва Рикардо Да Коста, доцент по спортна диететика в Университета Монаш в Австралия. „Но маркетинговите стратегии на производителите на спортни напитки са по-силни от тези на изследователите,“ вдига ръце той. „Всички мислят, че трябва да възстановят загубените електролити веднага. Не е така. Обикновено ги възстановявате с храната си“, казва и Тамара Хю-Бътлър, учен по спортна медицина в Университета Уейн Стейт.

В повечето случаи е достатъчно да пиете вода, когато сте жадни. Ако прекарвате часове на открито в жегата в продължение на няколко дни и започнете да изпитвате симптоми на дехидратация, като замаяност, може да потърсите спортна напитка или добавка, особено ако не получавате достатъчно електролити в храната си, казва Робърт Кенефик, професор по биомедицински и хранителни науки в Университета на Масачузетс-Лоуел.

В редки случаи може да имате прекалено много течности, но недостатъчно натрий в кръвта - състояние, наречено хипонатриемия, което може да предизвика гадене, умора и, в най-тежките случаи, гърчове или смърт. По-вероятно е да се случи, ако имате определени медицински състояния, като проблеми със сърцето, черния дроб или бъбреците.

При спортистите това може да се случи, ако пият толкова много течности преди, по време и след дълги тренировки, че разводняват електролитите в кръвта. Въпреки това, повечето спортни напитки не съдържат достатъчно натрий, за да предотвратят това, каза д-р Да Коста.

Имат ли недостатъци спортните напитки

Освен цената, експертите казват, че консумацията на електролитни напитки има и други недостатъци. Докато сте здрави, те не съдържат достатъчно електролити, за да претоварят организма ви (състояние, наречено хипернатриемия), казва д-р Кенефик. А сладкият вкус може да ви мотивира да се хидратирате.

Както повечето добавки обаче електролитните продукти не са добре регулирани и дори могат да бъдат замърсени, каза д-р Хю-Бътлър. През 2015 г. тя и нейният екип откриха арсен в праховете Muscle Milk и Gatorade, консумирани от студенти спортисти, макар че не са установени вреди върху здравето им от това.

Няма да видите „арсен“ на етикета на добавката, но трябва да проверите количеството захар в напитките, което може да бъде почти толкова високо, колкото в някои газирани напитки. И като цяло да не се доверявате много на маркетинговите обещания, защото пазарът на безалкохолни напитки е сред най-оспорваните на света.