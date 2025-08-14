Полезни ли са безалкохолните бира и вино

Безалкохолните бира и вино някога бяха обект на шеги. Сега те са най-бързо растящият сектор на пазара на алкохол. Този ръст вероятно се дължи на промяна в нагласите на поколенията - редица изследвания показват, че днешните млади пият много по-малко от предишните поколения, както и на новото схващане на науката и медицината, че няма безопасно количество алкохол. Някои страни даже започнаха дебат да се сложат етикети за вредата от алкохола подобно на цигарите.

Едно скорошно проучване установи, че здравното съзнание, любопитството и желанието да се избегнат негативните ефекти от алкохола (като махмурлук) са сред основните причини за консумацията на безалкохолни бира и вино. Днес на пазара има и много повече – и по-добри – безалкохолни варианти.

Колко по-здравословни са безалкохолните заместители в сравнение с алкохолните? Безопасни ли са за всички? Съдържат ли други съставки, за които хората трябва да внимават? По тези въпрос публикува наскоро материал "Ню Йорк Таймс".



Какво е „безалкохолна напитка“?

За да се счита за безалкохолна, една напитка трябва да съдържа по-малко от 0,5% алкохол по обем (A.B.V.). Традиционно марките използват методи като филтриране или дестилация, за да премахнат алкохола от продуктите си. По-новите техники променят процеса на ферментация, така че захарта в напитката не се превръща в алкохол. Други напитки, предлагани като алтернативи на алкохола, не се опитват да имитират бира, вино или спиртни напитки и се произвеждат от сок или растителни съставки.

Основната вредна съставка в алкохолните напитки — тази, която уврежда черния дроб и допринася за рака — е алкохолът, така че след като той бъде почти напълно отстранен, рисковете за здравето, свързани с алкохола, почти изчезват. „От гледна точка на здравето, много малки количества алкохол в напитката ви нямат значение“, казва Джон Холмс, професор от Университета в Шефилд, Англия. "Възможно е да консумирате значително количество алкохол, като пиете безалкохолни напитки, „но това би било много трудно“, обяснява и д-р Тим Наими, директор на Канадския институт за изследване на зависимостите към Университета на Виктория. „Трябва да изпиете 20 кутии бира с 0,5% алкохолно съдържание, за да достигнете еквивалента на две питиета на ден,“ допълва той.

Въпреки това експертите предупреждават, че напитка с по-малко от 0,5% алкохол все пак може да причини проблеми в някои случаи. За хората с разстройство, свързано с употребата на алкохол, заместването с безалкохолна бира, вино или спиртни напитки може да им помогне да намалят консумацията си или да спрат напълно, каза Моли Боудринг, постдокторант по клинична психология в Станфордския университет. Но тези напитки могат да тласнат въздържателя към рецидив, тъй като са твърде сходни по вкус и аромат на истинския алкохол.

Няма ясни препоръки могат ли бременните жени да пият безалкохолни бира и вино. Американският колеж по акушерство и гинекология например само посочва известното - че няма безопасно количество или вид алкохол, който може да се консумира по време на бременност.

За хора с други заболявания, които могат да бъдат засегнати негативно от алкохола, като например чернодробни заболявания, експертите препоръчват да се попита лекар дали безалкохолните напитки са подходящи за консумация.

Алтернативите на алкохола, произведени от сок или растителни съставки, не пораждат опасения относно алкохолното съдържание, но могат да съдържат други проблемни съставки, затова е важно да се четат внимателно етикетите. Например, някои напитки съдържат CBD или THC, или растения като ашваганда, която се свързва с увреждане на черния дроб и може да бъде вредна по време на бременност.



Могат ли да подобрят здравето ви?

Данните показват, че над 80% от хората, които купуват безалкохолни бира и вино, купуват и алкохолни. А към 2022 г. безалкохолните продукти съставляват по-малко от 1% от общите продажби на алкохол. Но ако хората заменят част от бирата, виното или спиртните напитки с безалкохолни версии, това може да има положително въздействие върху здравето.

„Колкото повече пиете, толкова повече ще ви се отрази положително всяко намаление“, каза д-р Холмс. „Така че, ако пиете десет питиета на седмица, намаляването до девет все пак ще е от полза за здравето ви.“

Според проучване, проведено от д-р Боудринг, приблизително половината от хората, които пият безалкохолни напитки, са съобщили, че благодарение на тях консумират по-малко алкохол.

В същото време някои изследвания показват, че вместо да изместят консумацията на алкохолни напитки, те идват на мястото на газираните напитки и минералната вода. Едно проучване например показва, че докато преди хората са пиели бира най-вече в петък и събота вечер, то сега пият безалкохолна бира всяка вечер от седмицата с вечерята си. Това не носи вреда, но поставя въпроса дали тези напитки ще имат положително въздействие върху общественото здраве, посочват специалистите.

„Растежът на тази категория е интересен“, казва д-р Наими. „Но това, което наистина има значение, е как това се отразява на общите продажби на алкохол. И мисля, че това е въпросът за 1 милион долара,“ коментира той.