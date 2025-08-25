5 причини за хронична умора

Хроничната умора е истинско състояние, а не просто шикалкавене кой да раздигне масата. Да разберете защо сте уморени често изисква малко детективска работа, каза д-р Шанън Съливан, специалист по медицина на съня в Станфордския университет пред "Ню Йорк Таймс". Възможно е причината да е в непълноценен сън, дефицит на минерали и витамини или пък на заболяване и прием на лекарства. Добрата новина е, че това състояние може да бъде облекчено с идентифициране на причината за него.

Проблеми със съня

Първото, което трябва да направите, е да преразгледате навиците си за сън, каза д-р Съливан. Отклонили ли сте се напоследък от обичайния си режим на сън? Били ли сте подложени на стрес?

Ако не, може би трябва да промените навиците си за сън. Уверете се, че спите поне седем часа всяка нощ (някои хора се нуждаят от повече) и се опитвайте да си лягате и да ставате по едно и също време всеки ден. Подобно на дрямката на малкото дете, сънят ви ще бъде по-добър, когато е редовен, каза д-р Съливан.

Ако редовно пиете кафе следобед или чаша вино вечер, опитайте да ги пропуснете. Избягвайте да разглеждате телефона си или да хапвате нещо точно преди лягане. Всички тези дейности могат да смутят съня. Времето, в което ядете, също може да има значение - многократно сме писали за правилото да се вечеря поне два до три часа преди лягане.

Разстройствата на съня са често срещани, каза д-р Кара Дюпуи-Макколи, специалист по съня от авторитетната клиника "Мейо" в САЩ.

Безсъние. Приблизително 30% от възрастните хора по света имат проблеми със заспиването или поддържането на съня (или и двете), което може да ги накара да се чувстват неотпочинали и неспособни да се концентрират. Безсънието може да бъде краткосрочен проблем, причинен например от стрес или промяна на часовата зона. Но ако тези симптоми се появяват поне три пъти седмично в продължение на три месеца или повече, може да страдате от хронично безсъние. Тук може да има и медикаментозно лечение, но по-добър резултат дават промените в навиците .

Сънна апнея. Друго често срещано сънно разстройство е обструктивната сънна апнея, която възниква, когато мускулите на гърлото се отпускат по време на сън, блокирайки въздушния поток и причинявайки периодично спиране на дишането. Някои хора може да нямат симптоми, докато други може да хъркат, да се събуждат с недостиг на въздух или да се чувстват сънливи през деня. Ако не се лекуват, сериозните случаи могат да доведат до сърдечни заболявания, инсулт и диабет. Вашият лекар може да диагностицира състоянието с помощта на преносимо устройство за домашна употреба, а лечението със CPAP апарат често е ефективно.

Синдром на неспокойните крака. Това разстройство се характеризира с неприятно усещане в краката и нужда да ги движите. Симптомите са по-силни през нощта и се влошават непосредствено след лягане, което затруднява заспиването. Масажирането на краката и намаляването или избягването на алкохола и кофеина могат да помогнат за намаляване на симптомите, каза д-р Дюпуи-Макколи. Този проблем често означава дефицит на желязо, затова изследване би могло да насочи лекарите към причината.

Хормонален дисбаланс

Често срещан хормонален проблем, свързан с умората, е хипотиреоидизмът, който се проявява, когато щитовидната жлеза не произвежда достатъчно хормони, обяснява д-р Сюзън Самсън, ендокринолог в клиниката „Мейо“. Добрата новина е, че той се диагностицира и лекува лесно, казва д-р Самсън, макар че може да се наложи да поискате да ви направят изследвания по време на редовните кръвни изследвания.

Дефицит на витамини и минерали

Дефицитът на желязо може да причини умора, както и ниските нива на витамини D и B12. И трите проблема са често срещани при хора, които са вегетарианци или вегани. Кръвните изследвания могат да покажат дали имате дефицит на някой от тях, а добавките могат да помогнат, каза д-р Дюпуи-Макколи.

Хронични заболявания

Много други медицински състояния, като диабет, депресия, стомашно-чревни проблеми и дългосрочен ковид, се характеризират с умора като основен симптом. Синдромът на хроничната умора (известен още като миалгична енцефаломиелит или ME/CFS) причинява изтощителна умора и няма лек, макар че симптомите му могат да се контролират.

Лекарства

Дълъг списък от лекарства, включително антидепресанти, бензодиазепини и антихистамини, също могат да ви карат да се чувствате уморени. Затова, ако сте започнали ново лечение, то проверете листовките за такъв страничен ефект.