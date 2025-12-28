Алергията срещу фъстъци върви към изчезване

Броят на случаите на алергия към фъстъци при децата в САЩ е спаднал драстично - с над 40% от 2017 г. насам. Любопитните данни са публикувани в престижния Журнал по педиатрия, а според експертите причината е в преобръщането на правилата за захранване на бебетата в последните десетина години.

В края на 90-те се появявят популярните по цял свят препоръки в ранната възраст на детето да се избягват храни, които са известни като силни алергени. Педиатрите например препоръчват да не се дават фъстъци в първите три години.

През 2015 г. обаче в New England Journal of Medicine е публикувано сензационно проучване, според което ранното въвеждане на фъстъците в менюто на бебето - още, когато то е само на няколко месеца, може да намали риска от развитие на алергия с над 80%. Това проучване променя и насоките за обществено здраве, като през 2017 г. в тях започва да се препоръчва въвеждането на фъстъчен протеин в менюто на кърмачетата.

„Често срещано погрешно схващане за хранителните алергии е, че забавянето на въвеждането на алергенни храни може да помогне за предотвратяването им“, казва д-р Станислав Габришевски, лекуващ лекар в Детската болница на Филаделфия и един от съавторите на статията. „Сега имаме силни доказателства, които показват обратното – че въвеждането на фъстъци и други често срещани алергени в ранна детска възраст всъщност може да намали риска от развитие на анафилактична хранителна алергия,“ обяснява той.

Хранителните алергии са резултат от „сложна комбинация от генетични и външни фактори“, казва Габришевски. Алергиите могат да се предават по наследство, но могат да се дължат и на външни влияния, обяснява той. Симптомите са обриви, сърбеж по кожата, подуване на лицето, устните или устата, повръщане, диария, затруднено преглъщане и задух.

Най-честите хранителни алергии при децата са към мляко, яйца и фъстъци. Повечето деца преодоляват алергиите към мляко и яйца с възрастта, но алергията към фъстъци обикновено остава. При възрастните някои от най-честите хранителни алергии са към фъстъци, ядки и черупчести морски дарове.

Преди 90-те години обаче алергиите към фъстъци бяха рядкост, след което започват да се увеличават. Стига се чак до "фъстъчена" паника и някои училища и авиокомпании изобщо изключват фъстъците от менюто си.

Актуалните насоки на Американската академия по педиатрия препоръчват на родителите да запознаят децата си с фъстъците още на възраст от четири до шест месеца. Тъй като твърдата храна все още е проблем в този етап на развитие, педиатрите съветват да се дава разредено фъстъчено масло, тъй като не само твърдите ядки, но и чистото фъстъчено масло може да са трудни за преглъщане.

При въвеждането на алергени в храната на детето, специалистите съветват родителите да наблюдават внимателно за признаци на алергична реакция, като обриви или повръщане. Ако детето повръща, кашля или има затруднения с дишането, незабавно трябва да се потърси медицинска помощ. Ако след няколко излагания на храната детето няма отрицателна реакция, вероятно я понася добре. Педиатрите препоръчват на родителите да дадат приоритет на въвеждането на храни, които ядат редовно и имат вкъщи. Те предупреждават, че ранното въвеждане не пречи непременно на появата на хранителна алергия и предстоят още проучвания.