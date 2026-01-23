Колко опасна е радиацията от мобилните телефони?

Да прекараме часове, залепени за телефона, със сигурност не е полезно за здравето. Прекомерната употреба на смартфони и други устройства е доказано свързана с редица проблеми, включително нарушен сън, повишени нива на кортизол, болки в ставите и др. Периодично обаче се появяват твърдения, че телефонът излъчва и радиация. Експертите казват, че в нея няма нищо опасно и вредно, но въпреки това схващането е доста разпространено. По този повод "Ню Йорк таймс" се допитва до редица авторитетни учени и медици, за да развенчае тези митове.

Както всички мобилни телефони (заедно с Wi-Fi мрежите, радиостанциите, дистанционните управления и GPS), смартфоните излъчват радиация, казва Емили Кафри, асистент-професор по здравна физика в Университета на Алабама в Бирмингам. Те използват невидими енергийни вълни, за да предават глас, текстове, снимки и имейли до близките клетъчни кули, които могат да ги препратят практически навсякъде по света. Вече почти три десетилетия научните изследвания не са установили връзка между тези излъчвания и медицински проблеми като рак, твърдят здравните власти, включително Агенцията по храните и лекарствата на САЩ.

Ето какво се знае по въпроса:

„Излъчването“ включва много видове енергия, някои от които носят рискове, а други – не", казва д-р Хауърд Файн, директор на Центъра за мозъчни тумори в Медицинския център „Ню Йорк-Пресбитериан Уейл Корнел“ в Ню Йорк. Атомните бомби или, в много по-малка степен, рентгеновите апарати, имат йонизиращо лъчение, което при достатъчно високи или чести дози може да увреди ДНК и да причини рак, обяснява д-р Файн.

Излъчването от смартфоните попада в категорията на нейонизиращото лъчение, което не е достатъчно силно, за да причини такива увреждания, обяснява д-р Кафри. „Много хора мислят, че „радиацията е радиация“, но не всичко е едно и също. Не сме наблюдавали увреждане на ДНК от използването на мобилни телефони“, казва Гейл Волошак, заместник-декан и професор по радиология в Медицинския факултет на Северозападния университет „Фейнберг“. По-опасната йонизираща радиация може да отделя електрони от атомите, които съставляват нашата ДНК. С течение на времето увреждането на ДНК може да доведе до рак.

Защо все още има опасения?

Повечето експерти и здравни власти като ФДА, Центровете за контрол и превенция на заболяванията и Световната здравна организация са единодушни, че няма доказателства, че радиацията от смартфоните причинява здравословни проблеми. Все пак, през годините няколко проучвания предизвикаха сензация с твърдения, че има предполагаема връзка на излъчването с появата на мозъчни тумори. Много от тези проучвания са били опровергани, казва д-р Файн, включително и тези, фокусирани върху мобилните мрежи от пето поколение, или 5G (около които имаше брожения и в България).

В едно проучване, публикувано през 2010 г., например, изследователите са открили малка връзка между един тип мозъчен тумор и най-високите нива на използване на мобилни телефони. Но самите изследователи от проучването отбелязват, че „пристрастия и грешки“ са им попречили да докажат причинно-следствената връзка. Един голям проблем на това изследване например е, че е разчитало хората с вече установен рак да си спомнят назад във времето точно колко са използвали мобилен телефон.

Всички експерти днес казват, че малкото проучвания, които предполагат, че смартфоните представляват риск от радиация, всъщност не доказват, че мобилните телефони са причината за тези здравословни проблеми. Според авторитетния център за изследвания Pew употребата на мобилни телефони вече е толкова всеобхватна, че е много трудно да се открои тяхната потенциална роля за развитието на рак. Несвързани с тях рискови фактори като мръсен въздух, тютюнопушене, нездравословно хранене, употреба на алкохол и пр. биха могли да бъдат виновниците.

Днешните мобилни телефони нямат нищо общо с телефоните отпреди 20-30 г. Телефоните, които ще използваме през следващото десетилетие, също ще бъдат различни. Това затруднява проучването на дългосрочните рискове от всеки един телефон. Но д-р Файн казва, че радиацията всъщност е намаляла с новите технологии, а д-р Волошак уверява, че новите мрежи не са по-рискови от старите. „Радиацията от 5G не е по-висока от тази на 4G. Просто позволява по-голям трансфер на данни“, казва тя.

Въпреки това Федералната комисия по комуникациите и нейните международни партньори определят граници на радиацията за новите телефони. Преди време например френските власти разпоредиха на "Епъл" да намали нивата на радиация, излъчвани от Iphone 12, за да се вместят в максималните граници. Това бе направено със софтуерна актуализация.

Д-р Кафри казва, че тези граници се базират на нива на радиация, които теоретично биха могли да повишат телесната ни температура с части от градуса. Според д-р Волошак, радиацията би трябвало да загрее телата ни с няколко градуса, за да представлява опасност.