5% по-малко захар ще се влага в детските храни и напитки

И България най-после се замисля за захарта в детските храни и напитки, като ще се търси начин в следващите години захарта в тях да бъде намалена с 5%. Тази мярка е предвидена в програмата за профилактика на оралните заболявания, приета вчера от кабинета.

Програмата вече ще обхваща децата от 6 до 9 г., съобщи здравното министерство. Досега профилактиката чрез поставяне на силанти – специално защитно покритие, което „запечатва“ зъба и го предпазва от кариес, обхващаше деца до 8-годишна възраст. Разширяването на възрастовата група ще осигури по-дълга и по-ефективна защита на първите постоянни зъби в периода, когато рискът от развитие на кариес е най-висок, обясняват от министерството.

Над 70% от децата на възраст 5-6 г. имат поне един кариес. При по-големите този процент нараства и общо над 90% от подрастващите до 18 г. имат зъби с кариер, а всеки четвърти 18-годишен вече има поне един изваден постоянен зъб вследствие на усложнения от кариес. Това показват данни от национални епидемиологични проучвания на оралното здраве от 2011 и 2020 г.

Предстои да бъде направено ново национално епидемиологично проучване, което ще обхване над 90% от децата с вече поставени силанти по програмата в седем области на страната – София-град, Пловдив, Варна, Бургас, Перник, Шумен и Пазарджик. Децата ще бъдат изследвани в три възрастови групи – 8, 9 и 10 години, като целта е да се установи ефектът от силанизирането и честотата на кариесите след проведената профилактика.

По програмата за първи път се предвижда и въвеждане на организирани дейности по устна хигиена в детските градини, така че децата да усвояват правилните навици още в най-ранна възраст.