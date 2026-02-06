Ново изследване опроверга вредите от статините

Статините – група лекарства, които се вземат от милиони хора по света за намаляване на риска от сърдечно-съдови проблеми, се оказаха с далеч по-малко странични ефекти от приетото досега. Това съобщава авторитетното медицинско списание Lancet, представяйки резултатите от най-изчерпателния преглед на съществуващите изследвания до момента в целия свят. В него са проучени 19 рандомизирани контролирани проучвания, включващи 124 000 души, със средно проследяване от четири години и половина.

Освен добре известните рискове, свързани с мускулни болки и диабет, само четири от 66 други странични ефекта на статините, изброени на етикетите – промени в чернодробните тестове, леки чернодробни аномалии, промени в урината и оток на тъканите – са подкрепени с доказателства. В крайна сметка рисковете са много малки, пише Lancet.

Статините доказано намаляват сърдечните пристъпи, инсултите и смъртните случаи от сърдечно-съдови заболявания. В същото време милиони хора са се отказали от лекарствата поради дългогодишни опасения за безопасността им, като етикетите на статините изброяват десетки възможни странични ефекти.

От 66-те странични ефекта, посочени понастоящем на етикетите на продуктите, изследователите не са открили убедителни доказателства, че статините причиняват 62 от тях, като проблеми с паметта, депресия, нарушения на съня и увреждане на нервите, водещо до изтръпване на ръцете и краката.

Резултатите показват, че рискът от повечето изброени странични ефекти е минимален, докато ползите далеч надвишават потенциалните вреди. В резултат на това етикетите трябва да бъдат актуализирани, за да отразяват по-добре доказателствата, така че пациентите и лекарите да могат да правят по-информиран избор относно статините, препоръчват изследователите. "Надеждно доказахме, че статините не водят до повишена честота на редица проблеми. Така например, процентът на хората, страдащи от загуба на паметта за година, беше сходен както при тези, които приемат статини, така и при тези, които не приемат. Процентът на хората, страдащи от проблеми със съня, също беше сходен при двете групи", коментира водещият автор на проучването Кристина Рейт, доцент в Оксфордския университет. Това, според нея, означава, че сега имаме наистина добри доказателства, че макар тези неща да се случват на хората, докато приемат статини, статините не са причината за тези проблеми.

Макар проучването да отбелязва и възможността за появата на странични ефекти след употреба на статини за по-дълъг от средния период на проследяване, Рейт казва, че то дава „увереност, че за повечето хора ползите от статините значително надвишават риска от странични ефекти“. Проф. сър Рори Колинс, почетен професор по медицина и епидемиология в Оксфорд и старши автор на статията, допълва: „Сега, когато знаем, че статините не причиняват по-голямата част от страничните ефекти, изброени в листовките, информацията за статините трябва да бъде бързо преразгледана, за да се помогне на пациентите и лекарите да вземат информирани решения.“

В заключение припомняме кои са страничните ефекти, които остават потвърдени с доказателства и след мащабния анализ на данните:

– промени в чернодробните тестове;

– леки чернодробни аномалии;

– промени в урината;

– оток на тъканите.