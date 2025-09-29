Над 50% от смъртните случаи са от инфаркт и инсулт

България остава с най-висока смъртност от заболявания на кръвоносната система, а Южният централен район е лидер в ЕС с 66,2% от смъртните случаи, причинени от инфаркти, инсулти и други сърдечно-съдови заболявания. Тази статистика обяви Евростат във връзка с днешния Световен ден на сърцето. Данните са за 2022 г., но България трудно може да навакса пропастта, която я дели в това отношение с ЕС - средният дял за всички държави-членки на смъртните случаи от заболявания на кръвоносната система е 32,4%, докато у нас надхвърля 50%.

За първите шест месеца на годината здравната статистика отчита 6115 инфаркта и 24 893 инсулта, показват данни на Националния център по обществено здраве. Случаите на инфаркт сред хората до 55 г. са 1146, а на инсулт - 2158. При мъжете тези проблеми се проявяват в по-ранна възраст значително по-често отколкото при жените. През второто тримесечие например случаите на инфаркт при мъже под 55 г. са 481 спрямо 83 жени в същата възрастова група.

Общият брой на хоспитализираните с инфаркт през второто тримесечие е 2888. При 2630 от случаите е приложена т.нар. коронарна ангиопластика, която се използва за отваряне на стеснени или запушени сърдечни артерии чрез поставяне на балон и стент. При инсултите обаче малка част от пациентите преминават фибринолиза, която е съвременен метод на лечение за предотвратяване на кръвни съсиреци - за второто тримесечие е приложена при 491 от 12 263 пациенти. Претърпелите ангиопластика или хирургична интервенция са 37.