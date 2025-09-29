Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Над 50% от смъртните случаи са от инфаркт и инсулт

За шест месеца има 1146 инфаркта сред хора на възраст до 55 г.

Днес, 17:39
Pixabay

България остава с най-висока смъртност от заболявания на кръвоносната система, а Южният централен район е лидер в ЕС с 66,2% от смъртните случаи, причинени от инфаркти, инсулти и други сърдечно-съдови заболявания. Тази статистика обяви Евростат във връзка с днешния Световен ден на сърцето. Данните са за 2022 г., но България трудно може да навакса пропастта, която я дели в това отношение с ЕС - средният дял за всички държави-членки на смъртните случаи от заболявания на кръвоносната система е 32,4%, докато у нас надхвърля 50%.

За първите шест месеца на годината здравната статистика отчита 6115 инфаркта и 24 893 инсулта, показват данни на Националния център по обществено здраве. Случаите на инфаркт сред хората до 55 г. са 1146, а на инсулт - 2158. При мъжете тези проблеми се проявяват в по-ранна възраст значително по-често отколкото при жените. През второто тримесечие например случаите на инфаркт при мъже под 55 г. са 481 спрямо 83 жени в същата възрастова група.

Общият брой на хоспитализираните с инфаркт през второто тримесечие е 2888. При 2630 от случаите е приложена т.нар. коронарна ангиопластика, която се използва за отваряне на стеснени или запушени сърдечни артерии чрез поставяне на балон и стент. При инсултите обаче малка част от пациентите преминават фибринолиза, която е съвременен метод на лечение за предотвратяване на кръвни съсиреци - за второто тримесечие е приложена при 491 от 12 263 пациенти. Претърпелите ангиопластика или хирургична интервенция са 37.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

инсулт, инсулти, инфаркти, сърдечно-съдови заболявания

Още новини по темата

Сръбски министър получи инсулт в ефир
05 Авг. 2025

След инсулт турчин забравил турския и проговорил датски
25 Апр. 2025

Как да разпознаем инсулта
28 Окт. 2024

Китаристът на Queen Брайън Мей е получил инсулт
04 Септ. 2024

Три симптома са ключови при разпознаването на инсулт
27 Юни 2024

Първи сме по инсулти в ЕС, но нямаме грам превенция
14 Май 2024

Българска апликация за телефон ще разпознава инсулта
16 Септ. 2023

Под 3% от хората с инсулт получават модерно лечение
16 Март 2023

Изследване определя „възрастта“ на кръвоносните ни съдове
02 Март 2023

България е първа в света и по жертви на инсулти

29 Окт. 2021

С 11% са намалели инсултите от началото на годината
08 Юни 2020

В Русе отчитат бум на тежки инфаркти и инсулти
19 Апр. 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Отводът като отказ от правосъдие
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар