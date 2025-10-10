Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Болница взе 993 лв. за ден престой на дете

Сметката се оказа съвсем законна - при предсрочно напускане пациентът трябва да си плати

Днес, 11:11
Самоволното напускане на болница може да излезе доста солено, става ясно от случай в Пловдив.
Pexels
Самоволното напускане на болница може да излезе доста солено, става ясно от случай в Пловдив.

Най-голямата болница в страната - пловдивската УМБАЛ "Св. Георги", писа 993 лв. сметка за един ден престой на 5-годишно дете със счупена ръка и това се оказа съвсем законно. За случая се разбра от парламентарен въпрос на депутата от "Възраждане" Стоян Таслаков. Той трябваше да бъде част от парламентарния контрол в петък, но така и не се стигна до него.

На 21 май т.г. дете на 5 г. чупи предлакътна кост в детската градина. Заведено е в спешното отделение на УМБАЛ "Св. Георги", откъдето е изпратено на рентген, след което в различен филиал на болницата в друга част на града. За да не се чака линейка, майката го завежда там със своята кола. На майката са дадени документи за разписване, че лекарите са освободени от отговорност, ако се получи усложнение. В края на деня неизвестен лекар предлага на майката да се постави пирон в ръката на детето. След второ мнение майката отказва. "Това изнервя лекарите, които стават агресивни и отказват да дадат документите до следващата сутрин", разказва депутатът Таслаков. 

На следващия ден майката с изненада получава сметка от 993 лв. за един ден престой, наместване на ръката и болкоуспокояващо. Това изглежда е съвсем законно, според отговор на болницата, цитиран от здравния сайт clinica.bg.

"Взетото решение за самоволно напускане на лечебното заведение крие сериозни рискове за здравето и живота на пациента, особено при деца и след оперативни интервенции. При преждевременно и самоволно напускане на лечебното заведение се извършва нарушение на установения ред за прекратяване на хоспитализация, съгласно разпоредбите на чл. 88, ал. 1 от Закона за здравето и чл. 383 от Националния рамков договор за медицинските дейности, които предвиждат, че в такива случаи лечебното заведение не носи отговорност за незавършеното лечение и не може да отчете съответната клинична пътека пред НЗОК. В такива ситуации се изготвя сметка съгласно утвърдения и публичен ценоразпис на лечебното заведение", обясняват от УМБАЛ "Св. Георги".

"На детето е оказана медицинска помощ, включваща извършване на оперативна интервенция под обща анестезия – закрито наместване на счупването, осъществено от екип от четирима специалисти, включително и анестезиолог. Проведени са клинични прегледи, образни изследвания, предоперативна оценка и консултации в съответствие с медицинските стандарти и утвърдените алгоритми", изброяват от лечебното заведение.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

болници

Още новини по темата

Нова платформа показа огромни разлики в заплатите по болниците
02 Окт. 2025

Делата за лекарски грешки стават повече, а обезщетенията - по-големи
20 Септ. 2025

Директори на болници спестяват милиони от заплата
17 Авг. 2025

Здравното министерство търси директори на три болници
09 Авг. 2025

Директори вещаят кратък живот на лимитите в болниците
06 Авг. 2025

Болници искат 50 лв. такса за отпуск по бащинство
02 Авг. 2025

Заплатите на младите медици остават за януари
30 Юли 2025

Президентът наложи вето на Закона за здравното осигуряване
24 Юли 2025

ДАНС влиза в 41 болници
21 Юли 2025

ГЕРБ въвежда глоби за ниски заплати в болниците
21 Юли 2025

Депутатите изненадващо върнаха лимитите на болниците
17 Юли 2025

Медицинските сестри намаляват, но леглата в болниците се увеличават
17 Юни 2025

Болниците искат да увеличат таксата за избор на екип
15 Май 2025

Болници отчитат до 40% ръст на хоспитализациите
11 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: В Пазарджик предстоят избори без ново начало, защото новото е старо
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар