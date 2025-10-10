Болница взе 993 лв. за ден престой на дете

Най-голямата болница в страната - пловдивската УМБАЛ "Св. Георги", писа 993 лв. сметка за един ден престой на 5-годишно дете със счупена ръка и това се оказа съвсем законно. За случая се разбра от парламентарен въпрос на депутата от "Възраждане" Стоян Таслаков. Той трябваше да бъде част от парламентарния контрол в петък, но така и не се стигна до него.

На 21 май т.г. дете на 5 г. чупи предлакътна кост в детската градина. Заведено е в спешното отделение на УМБАЛ "Св. Георги", откъдето е изпратено на рентген, след което в различен филиал на болницата в друга част на града. За да не се чака линейка, майката го завежда там със своята кола. На майката са дадени документи за разписване, че лекарите са освободени от отговорност, ако се получи усложнение. В края на деня неизвестен лекар предлага на майката да се постави пирон в ръката на детето. След второ мнение майката отказва. "Това изнервя лекарите, които стават агресивни и отказват да дадат документите до следващата сутрин", разказва депутатът Таслаков.

На следващия ден майката с изненада получава сметка от 993 лв. за един ден престой, наместване на ръката и болкоуспокояващо. Това изглежда е съвсем законно, според отговор на болницата, цитиран от здравния сайт clinica.bg.

"Взетото решение за самоволно напускане на лечебното заведение крие сериозни рискове за здравето и живота на пациента, особено при деца и след оперативни интервенции. При преждевременно и самоволно напускане на лечебното заведение се извършва нарушение на установения ред за прекратяване на хоспитализация, съгласно разпоредбите на чл. 88, ал. 1 от Закона за здравето и чл. 383 от Националния рамков договор за медицинските дейности, които предвиждат, че в такива случаи лечебното заведение не носи отговорност за незавършеното лечение и не може да отчете съответната клинична пътека пред НЗОК. В такива ситуации се изготвя сметка съгласно утвърдения и публичен ценоразпис на лечебното заведение", обясняват от УМБАЛ "Св. Георги".

"На детето е оказана медицинска помощ, включваща извършване на оперативна интервенция под обща анестезия – закрито наместване на счупването, осъществено от екип от четирима специалисти, включително и анестезиолог. Проведени са клинични прегледи, образни изследвания, предоперативна оценка и консултации в съответствие с медицинските стандарти и утвърдените алгоритми", изброяват от лечебното заведение.