МЗ проверява болница за изгаряне на майка и бебе с UV лампа

Майка и бебето ѝ са получили изгаряния на очите по време на престой в столичната Инфекциозна болница с COVID от забравена ултравиолетова лампа в стаята им. По информация на семейството уредът е работил няколко часа, въпреки че не трябва да се използва, когато в помещението има хора, съобщи Нова телевизия.

Разказът показва смущаваща немарливост на работещите в болницата и опити за заплахи, които да откажат семейството от подаване на жалба за случая. По него здравният министър Силви Кирилов изиска незабавен доклад от директора на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ и спешна проверка от изпълнителна агенция "Медицински надзор", която да установи всички факти и обстоятелства, включително спазването на вътрешните правила за дезинфекция и контрола на достъпа до UV уредите, действията на дежурния персонал и последващата комуникация с пациентите. При констатирани нарушения ще бъдат наложени санкции, съобщават от МЗ.

Доц. Кирилов е възложил на лечебното заведение да осигури пълно съдействие на семейството, включително проследяващи прегледи и необходимата медицинска документация. Намесата на министъра се налага, тъй като в Инфекциозна са заплашили семейството, че няма да ги приемат отново, ако подадат жалба. Сега Кирилов подчертава, че са недопустими всякакви опити за възпрепятстване на подаването на жалба и увери, че достъпът до медицинска помощ за пациентите е гарантиран.

Разказът на майката

Диана Иванова постъпва с детето си в болницата през нощта на 13 октомври заради висока температура. Там се потвърждава COVID-19. През деня около 13:00 ч. са преместени в нова стая, където забелязали, че има включена ултравиолетова лампа. Към 19:30 ч. вечерта Диана започнала да усеща дискомфорт. "Предполагам, че поради намаляването на дневната светлина започнах да забелязвам UV светлината повече. Лицето ми се поду. Не виждах добре. Помислих, че съм си пръснала дезинфектант в окото", разказва младата майка. Когато нощният дежурен лекар дошъл на визитация, забелязал лампата и я изключил. "Обясниха ни, че може да причини конюнктивит, раздразнение на очите и други проблеми. Казаха ни, че често се случвало. Майката до мен потвърди, че лампата е била пусната от санитар. Искам да уточня, че ключът не се намира до останалите такива за осветлението. Той е разположен на много по-високо място и има голям надпис: „Не пипай“. Няма как случайно някой пациент да го натисне", категорична е жената.

"В стаята имаше трима възрастни и три деца - баща с дете на 3 години, майка с новородено бебе на 48 дни и аз с петмесечно бебе. Доколкото ми е известно, само майката и бебето, които бяха на съседното легло, са с поражение от лампата. Все още не съм се свързала с бащата и детето, които бяха на най-отдалеченото легло", казва Иванова. По думите на майката персоналът на болницата не поел директно отговорност. "Опитаха се индиректно да прехвърлят вината върху пациентите, казвайки, че понякога хората от любопитство натискат бутона", разказва тя.

Майката твърди още, че от Инфекциозна са й отказали съдействие за допълнителен преглед и дори й казали на тръгване: "Ако решите да подпишете жалба, няма да ви приемем отново". Затова тя напуснала лечебното заведение по собствена инициатива, заедно с детето. След това потърсила помощ в Александровска болница, където е потвърдено, че детето има увреждания на очите, причинени от продължително излагане на UV светлина. За щастие, лекарите засега смятат, че няма да се стигне до трайни увреждания.

Жената най-вероятно ще подаде жалба - не толкова заради изгарянията ("всички сме хора и грешки се допускат", казва тя), а заради заплахата, че ще бъде лишена от медицинска помощ. От Инфекциозна са заявили пред Нова телевизия, че са изискали писмени обяснения от дежурния екип и ще се направи проверка по случая.