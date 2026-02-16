Изкуственият интелект влиза в болниците у нас

Изкуственият интелект често се използва за разчитане на лабораторни резултати от хората, но сега за пръв път ще бъде внедрен официално в здравната система. За целта министърът на здравеопазването Силви Кирилов е предложил визия, която е изпратена и на министерството на електронното управление за съгласуване.

Проектът предвижда поетапно внедряване на интелигентни системи в области като ранната диагностика и превенцията, анализ на медицински образи, подпомагане на клиничните решения, оптимизиране на болничните процеси и намаляване на административната тежест за медицинските екипи. Сред приоритетите са също развитието на научноизследователската дейност, по-доброто използване на здравните данни за планиране на политики и създаването на условия за иновации в сектора.

Изкуственият интелект ще бъде инструмент в помощ на здравните специалисти, но окончателните медицински решения ще продължат да се вземат единствено от лекарите, уверяват от здравното министерство. Предвидени са и мерки за повишаване на дигиталните умения на медицинските специалисти, както и инициативи за информираност на гражданите относно възможностите и ограниченията на тези технологии.

Внедряването на ИИ технологии в здравеопазването е на твърде ранен етап - тепърва ще се пишат нормативни промени, ще се залагат модели на употреба, учебни програми за студентите и т.н.

У нас вече има примери на употреба, но те са отделни, частично внедрени решения, отбелязват от здравното министерство във визията си. Сред тези приложения са операционни роботизирани системи, използвани в няколко университетски болници, телемедицински платформи, осигуряващи дистанционни консултации, както и дигитални системи за онлайн запазване на час при специалисти, свързани с интегрирани здравни информационни услуги.

Превенцията и ранната диагностика остават недостатъчно развити, а фокусът е предимно върху лечение в по-късни стадии на заболяванията. Административната тежест върху лекари и сестри е висока, при едновременно нарастващ недостиг на млади кадри и застаряващ персонал. Налице е неравен достъп до качествени услуги по региони, периодичен недостиг на лекарства и откъслечни, лошо свързани данни, които затрудняват управлението и анализа на системата, пише във визията. Въпреки растящия публичен ресурс, усещането на пациентите често е за недостатъчни грижи и необходимост от доплащане, а затварянето на общински болници допълнително задълбочава регионалните различия и несигурността в достъпа до медицинска помощ, коментират още от МЗ. Изкуственият интелект редом с другите налични технологии би могъл значително да подобри, а в някои случаи да спомогне за цялостното решение на тези проблеми, смятат оттам.