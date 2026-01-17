Бил Гейтс прогнозира сътресения в пазара на труда заради ИИ

EPA/БГНЕС Все още съм оптимист, защото виждам какво ще донесат иновациите, ускорени от изкуствения интелект. Но днес моят оптимизъм идва с бележки под линия, пише Бил Гейтс.

Двете големи предизвикателства през следващото десетилетие са злонамереното използване на изкуствения интелект и сътресенията на пазара на труда. Това пише съоснователят на Microsoft Бил Гейтс в статия в блога си, озаглавена "Оптимизъм с бележки под линия". "И двете са реални рискове, с които трябва да се справяме много по-добре. Ще трябва съзнателно да управляваме начина, по който тази технология се разработва, регулира и внедрява", казва той.

Гейтс припомня как през 2015 г. е изнесъл TED лекция, в която предупреди, че светът не е готов да се справи с пандемия. "Ако бяхме се подготвили правилно за пандемията от ковид, човешкото страдание щеше да бъде значително по-малко. Някоя група да използва отворени ИИ инструменти за създаване на биотерористично оръжие, днес е още по-голям риск от естествено възникнала пандемия", предупреждава той.

Колкото до пазара на труда, Гейтс обяснява, че възможностите на ИИ ще ни позволят да произвеждаме много повече стоки и услуги с по-малко труд. "С напредването на ИИ бихме могли да намалим работната седмица или дори да решим, че има области, в които не искаме да използваме ИИ", смята той.

И продължава, че ефектите от тези сътресения са трудни за моделиране. Гейтс отбелязва, че вече започваме да виждаме въздействието на ИИ върху пазара на труда и смята, че то ще нараства през следващите пет години. "Дори преходът да отнеме повече време, отколкото очаквам, трябва да използваме 2026 г., за да се подготвим за тези промени - включително кои политики ще помогнат най-добре за разпределяне на богатството и за справяне с важната роля, която работните места играят в обществото ни", съветва той.

Миналата година Microsoft публикува проучване за професиите, които най-вероятно ще претърпят променени от изкуствения интелект. Най-засегнати ще се окажат областите, свързани с информацията, комуникациите и творчеството, включително писатели, преводачи и историци. Microsoft обаче не смята, че изкуственият интелект ще замени напълно тези дейности. Професиите, най-имунизирани от изкуствения интелект, според компанията са на по-тежкия физически труд.

Темата предизвиква доста фурор в света на технологиите. Главният изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодей, предупреди обществеността, че до половината от всички работни места в офиса на начално ниво могат да изчезнат в рамките на 5 г. Главният дизайнер на Mercedes-Benz отиде още по-далеч, твърдейки, че изкуственият интелект ще замени това ниво в рамките на 10 г. и на много по-ниска цена. Други, като милиардера Марк Кубан, твърдят, че технологиите в крайна сметка ще създадат повече работни места, отколкото ще унищожат.