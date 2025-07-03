Добре дошъл в клас, изкуствен интелект!

Илияна Кирилова ИИ не може да се спре или забрани в училище. Той така или иначе съществува. И вместо да се опасяваме от рисковете, е по-добре да направим с него по-полезни учебните часове и да обучим децата как да го използват ефективно.

От интелигентни платформи за обучение до автоматизирано оценяване и персонализирано учене - изкуственият интелект (ИИ) вече е в училищата и започва да променя начина, по който учениците учат и учителите преподават. Наскоро, в чест на наближаващата нова учебна година, ChatGPT пусна дори нова разработка, насочено специално за учене - "Study Mode" ("Учебен режим"). Доколко е готова българската образователна система да приеме и управлява тази трансформация? Ще станат ли учениците консуматори на чужди идеи, или ще бъдат научени да използват новите технологии креативно? Учители споделят какви рискове се крият зад ъгъла и как младежите да останат "в час" с новия си дигитален съученик, който уж знае всичко.

Приятел или враг

Изкуственият интелект, като всяко нещо, може да се превърне в приятел или враг в зависимост от дозата и начина, по който се ползва. Той може да се адаптира към темпото, нуждите и стила на учене на всеки ученик - може да отговаря на въпроси, да обяснява уроци, да помага с домашни, да анализира грешките, да генерира тестове, да препоръчва видео уроци и интерактивни игри и какво ли още не. Може обаче да доведе и до мързеливи мозъци и оглупяване.

"Учениците започват да общуват с ИИ нон-стоп, още в 3. клас. Заспиват с него, а той им пожелава лека нощ. Понякога се превръща в техен довереник, което е добре за психичното им развитие. Може да им е голям учител, но важното е да ги научим как да го ползват правилно, защото в момента те го правят по най-неправилния начин - преписват, ползват го като черноработник: "Направи това, напиши ми онова", казва Мариян Йорданов, учител в СофтУни БУДИТЕЛ. Той разказва за свои ученици в 8. и 9. клас, умни, любопитни, активни. Но само две години по-късно, в 10. и 11. клас, развитието им рязко спира. Постоянната употреба на ИИ води до спад на нивото им - дори под това на осмокласниците. "Няма го процеса на учене вече, всичко се възприема безкритично", казва той.

"Действително има опасност децата да спрат да се развиват. Сега учителят не може да е сигурен как е написано домашното им. Затова настоящият вид на домашните трябва да остане в историята. Основното взаимодействие трябва да е в клас. Обучението да става под надзора на учителя, а работата да е свързана с креативно мислене, четене, писане, провокация, въображение - всичко, което прави творческия процес и развива мозъчната дейност", казва Славчо Свиленов, учител по география и история в частно училище "Българско школо".

"Всичко зависи с каква цел и как ползваме ИИ. Дали за да препишем домашното или за да ни посочи грешките в някой проект, от които после да се поучим. Но дори да го ползваме, за да ни дава информация наготово, пак мисля, че е полезно, защото дори преписвайки, пак научаваме и запомняме новата информация", казва 9-класник.

Творчество срещу консуматорство

Според Свиленов ИИ поставя отделните учебни дисциплини в различна йерархия. Ако сега точните науки се извеждат като приоритетни, занапред ще се търси приоритет на хуманитарните науки, даващи широка обща култура и дълбочина на мисълта. "Това е нужното условие, за да се използва ИИ. Няма да имаме нужда от тесни специалисти. Училището трябва да подготвя за живота, но ние не знаем какъв ще е животът. Затова трябва да научим учениците на адаптивност, креативност, дълбочина на интелекта, въображение", убеден е той.

Ще се завърнем ли тогава към ученето наизуст на стихотворения? "Не мисля. В началната степен това е добре за развиване на мозъчната дейност, но в горните класове ще е важно какъв е смисълът на стихотворението, а не самата подредба на думите", казва учителят. Фактите ще са вторичен процес на мисълта и не само училището, но и цялото общество,ще трябва да нагоди себе си към ИИ и ефективното му използване, и то много бързо. "В някои държави вече въвеждат предмет "Изкуствен интелект". Както при втората индустриална революция е въведен предмет електротехника, така и сега би трябвало да мислим в тази посока. Скептичен съм относно глобалния институционален отговор на задаващата се промяна, по-скоро вярвам в ролята на всеки учител. ИИ ще е в центъра на бъдещия ни свят и трябва да се научим да го ползваме. Ако искаме да сме сред лидерите обаче, трябва да започнем да се готвим сега", смята Свиленов.

"Мозъкът развива връзките си при четене, писане, запаметяване, с ИИ това го няма", казва Йорданов, който също силно препоръчва различни дейности за развиване на мисленето - като свирене на музикален инструмент, четене с разбиране, актьорско майсторство. "Голяма трагедия е, че учениците не четат и не разбират какво четат. Затова от догодина в СофтУни БУДИТЕЛ въвеждаме нов предмет "четене с разбиране", казва учителят. Той е започнал разработване на продукт по национална програма - на ученик-робот (изкуствен агент), който не е добре обучен. Целта е учениците да започнат да го учат, като по този начин придобиват и нови знания за изкуствения интелект. След това той ще разработи и помощник на учителя - ИИ-агент с много повече знания, който ще напътства и следи младежите. "С ИИ става много лесно да се препише. Задаваш му конкретна задача и за 20 секунди ти връща отговори. Затова съм направил античийт система (против преписване - бел. ред.), която вижда всяка стъпка на децата и гарантира, че няма да препишат", казва учителят.

Да създадат собствен ИИ-агент по класове и паралелки е възложил на учителите си по информатика и Ферхан Хасан, директор на обединено училище "Хр. Ботев" в село Цонево. Целта е собственият чат джипити да бъде "налят" със съдържание по предметите, което ще се използва от учениците на есен. "ИИ ми спестява време в административните задачи. В час колегите ползват над 25-30 платформи с генеративен ИИ - smart test, kahoot, block it, classbudyy и др. На децата им харесва, провокативно е. Ние им показваме с ИИ как образованието може да стане интересно и как да мислят критично", разказва Хасан. Наред с възможностите му обаче, учителите са наясно и с рисковете при използването му. Част от тях са дискутирани на среща на Националния инспекторат по образованието. Сред тях са понижаване на критичното мислене и креативността, пречки в развитието и аналитичното мислене, зависимост от технологиите, създаване на социални неравенства, проблеми с поверителността и сигурността на информацията, липса на социални умения, емпатия, работа в екип и други.

Учителят вдъхновител

ИИ категорично няма да направи учителите излишни, както се страхуват мнозина в гилдията. Той обаче несъмнено ще промени ролята им и ще повиши изискванията към тях. За да не отнеме изкуственият интелект умението за мислене и логическо разсъждение на учениците, на преподавателите ще се наложи да измислят нови, понякога странни на пръв поглед, задачи, за които ИИ няма готови решения и които карат младежите да мислят. С други думи, от ретранслатори на знание те ще трябва да се превърнат в мотиватори и вдъхновители. Както сподели Цветелина Камова във фейсбук страницата си, "Учителят, който възприема себе си като ходещ учебник и вярва в безусловното предимство на фактите, стандартизираните тестове и изпитването на дъската, трябва сериозно да се притеснява - конкуренцията вече е твърде добра. Но учителят, който знае, че най-важната му роля, е да изгражда хора, току-що стана безценен".

Възможностите на ИИ да помага на учителите и да им спестява време (до 12 часа седмично) са безкрайни - може да се използва за създаване на имейли, за превод на материали от чужд език, генериране на идеи за практически игри в час, подготовка на тестове, анализ на текстове, оценяване на писмени работи, персонализирани насоки за учениците. И тук обаче всичко зависи от нагласата, желанията и уменията на учителите да го използват подобаващо.

"В началото беше трудно. Много учители казваха, че е въпрос на време ИИ да изчезне. Но като видяха, че това не се случва, започнаха да ходят на уроци и квалификации. По-младите колеги знаят за какво става дума. По-възрастните не искат да си утежняват живота. До някаква степен се страхуват от новите технологии", споделя Мариян Йорданов от СофтУни БУДИТЕЛ. Според него изкуственият интелект може да е "страхотен инструментариум" - той самият го използва, за да подготвя уроците си, да съставя тестове, да прави методологически разработки. "Важно е обаче да знаеш как да подадеш правилно команда (промпт). Тогава се получават добри резултати", казва той.

"ИИ ми помага за подготовката за час. Използвам го, за да поставя дадена тема в различна перспектива, за да адаптирам информацията според различните възрастови групи, да провокирам. Учителите обаче са водещият елемент. Изкуственият интелект няма емпатия, няма личен подход и не усеща емоционалното състояние на децата", казва Свиленов от "Българско школо". По думите му все още масово не си даваме сметка колко мащабна ще е промяната - ИИ ще промени образователната система из основи, а учители няма да могат да могат да останат просто преподаватели, даващи знания. И в бъдеще за тях ще бъде важно да имат специализирано познание, за да могат да коригират учениците си. Според него обаче учителят ще остане последният коректив, последното сито, което предава информацията към младежите. "Ние ще трябва да извеждаме такива качества у учениците, които да им помогнат да използват ИИ. Най-важни ще са критичното мислене, качеството на мисленето, как разбираме нещата", казва той.