Изкуственият интелект оставя без работа 2000 чиновници в Узбекистан

Днес, 19:32
Шавкат Мирзийоев е президент на Узбекистан и е подписал указа за съкращенията
EPA/BGNES
Шавкат Мирзийоев е президент на Узбекистан и е подписал указа за съкращенията

В Узбекистан решиха да уволнят и заменят с изкуствен интелект 2000 държавни служители.

До края на октомври властите на Узбекистан се готвят да съкратят над 2000 чиновници, като резултат от внедряването на системи с изкуствен интелект в държавната администрация. Това става ясно от  публикуван указ, подписан от президента Шавкат Мирзийоев, озаглавен „За мерките по оптимизация на броя на управленските щатни бройки чрез широко внедряване на цифровизацията в дейността на републиканските изпълнителни органи на властта“.

Според документа в изпълнителните органи на републиката ще бъдат закрити общо 2141 щатни бройки. Най-много съкращения ще има в НАП на Узбекистан — 498 позиции. Министерството на водното стопанство ще остане без 224 щатни места, Министерството на земеделието — без 200, а в Министерството на правосъдието ще бъдат премахнати 197 бройки. В Министерството на екологията, опазването на околната среда и изменението на климата ще бъдат съкратени 176 служители, а в Министерството на заетостта и намаляването на бедността — 163.

